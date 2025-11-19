珠海長隆超級激流空中懸停　學童沿索道下撤　職員：保護性停機

11月18日，珠海長隆海洋王國一台遊戲設備在運行中停機，在半空中懸停。珠海長龍回應稱，是機器傳感器根據環境因素做出保護性停機導致。



11月18日，多位網民在社交平台發布影片，稱廣東珠海長隆海洋王國內一輛過山車停在運行中出現停機，懸停在了半空。懸停位置距離坡頂很近，因此高度較高。影片中有身穿工作服的工作人員引導著多名遊客，正沿著軌道進行撤離。

從影片可見，撤離的乘客大多為穿著深圳校服的中學生，還有小童身著雨衣下撤。在網民帖文評論區，有人表示，當日剛好有深圳的學校前往珠海長龍秋遊。

據《縱覽新聞》報道，11月19日上午，珠海長隆的客服工作人員表示，影片中提及的過山車停機是長隆海洋王國中的超級激流項目，事發於11月18日下午。原因主要是過山車的傳感器根據環境因素做出的保護性停機，設備本身的安全性沒有問題，遊客可以放心。且暫未有遊客受傷。

事發後，有多名網民稱園區內超級激流項目已暫停接待，今日上午11時30分已恢復開放。對於事發後園區是否已向受影響遊客致歉並提供相應補償，工作人員亦表示暫時不掌握相關情況。

據公開報道，珠海長龍超級激流項目發生故障已非首次。2021年5月份，珠海長隆海洋王國超級激流項目便出現過運行中突然暫停的情況，遊客被緊急疏散。當時，園區工作人員回應系在運行過程中發現問題，操作員暫停項目進行檢測。此外，今年2月14日，該項目也發生過類似故障，機器船突然暫停，一船遊客從幾十米半空沿著索道走下來，有的遊客穿着雨衣行動不便，其中還有帶小孩子的家長。