iPhone 16 Pro Max充電時自燃　機主稱夢中被焦味熏醒　蘋果回應

近日，來自黑龍江牡丹江的左先生向內媒反映，他今年1月在某網購平台的官方旗艦店以8871.65元人民幣的價格為在北京的兒子購買了一部iPhone 16 Pro Max手機。然而，該手機在正常充電時意外自燃。據蘋果官方回應，事件非產品質量問題，也非人為原因，並未具體說明起火原因。目前，左先生的維權之路陷入僵局。



據左先生的兒子描述，8月27日早上7時，他在夢中被刺鼻的焦煳味驚醒，發現手機底部冒煙，充電口及連接的數據線都有明顯的燒灼痕跡。隨後，他聯繫了蘋果官方客服，並根據指引提交了資料，於9月7日將手機寄往上海進行檢測。然而，之後長時間沒有收到蘋果的回應，最終在父親多次聯繫後，才於10月26日獲得了蘋果的回覆。

手機充電口處與連接的數據線燒灼痕跡明顯。（極目新聞）

根據左先生提供的錄音，蘋果方面聲稱檢測結果顯示「非產品質量問題」，也沒有說過是人為原因，但並未具體說明起火原因，也沒提供書面檢測報告。左先生對此表示無法理解，認為既然不是個人問題，也不屬於產品的質量問題，那到底是什麼原因呢？

在蘋果未能給出明確解釋後，左先生轉向銷售平台求助。最初，平台要求他將手機寄回進行檢測，但在協調將手機從蘋果直接轉寄至檢測點後，平台卻表示無法自行檢測，需以蘋果的結論為準。「我把手機寄給蘋果，蘋果不給我事故原因，寄給網購平台，檢測又回到了蘋果。消費者維權咋就這麽難！」左先生感到困惑。

左先生的訂單信息。（極目新聞）

事故的核心問題在於起火原因的認定。左先生拍攝的照片顯示，手機本體並未受損，但充電口附近的橡膠材質明顯燒化。周二（18日），內媒聯絡了幾位蘋果使用者，他們反映雖然有時會遇到充電線漏電的情況，但從未見過手機自燃的案例。還有用戶提到，蘋果原裝充電線的充電端口處通常會有電鍍銘文，但如果沒有銘文，則可能不是原裝線。

然而，左先生提供的照片顯示，著火位置正好與充電線上的「電鍍銘文」重合，無法判斷是否具備銘文。他強調，該充電線是原裝的，並在將手機送檢時一同寄出。他認為，如果這條充電線不是原裝，蘋果完全可以明確告訴他，但現在對方卻不告知著火的原因。

燒焦的充電線頭。（極目新聞）

針對「原裝充電線應有銘文」的疑問，內媒拜訪了蘋果授權專賣店。店員表示，銘文並不是判斷原裝的唯一標準，因為不同生產批次的產品可能會存在差異。經初步判斷，左先生的充電線材外觀與原裝線一致。

周三（19日），內媒聯繫蘋果客服，對方根據手機序列號確認了購買信息，但客服系統中卻並未查找到此次事故的報告記錄。對於事件本身及故障原因，客服並未給出明確回應。

左先生的手機序列號。（極目新聞）

截至目前，左先生的手機雖能開機，但充電口無法正常使用，已經無法正常充電。他表示，這部手機現在成了個燙手山芋，真沒想到花錢買來的卻成了煩惱。他並未要求蘋果賠償，只希望得到一個明確的答案和合理的解決方案，不過目前的狀況讓他非常失望。

目前，他已經向蘋果中國總部的消費者熱線反映了此事，希望能得到合理的處理結果。