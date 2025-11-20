南寧動物園大猩猩坐在石頭上抽煙爆紅　園方：德國前飼主教的

11月18日，南寧動物園一隻大猩猩坐在石頭上「抽煙」的影片全網爆紅，引發關注。園方回應稱，大猩猩在德國領養家庭學會抽煙，打火機和煙由遊客私自投餵。此前它還向遊客投擲糞便，目前正在引導戒煙勿投餵。



內媒報道稱，這隻抽煙的黑猩猩是南寧動物園著名的「屎丟夫·丟那猩」（原名：彼夫克），此前因向遊客投擲糞便「走紅」。

網友發布影片稱，南寧動物園一黑猩猩抽煙（封面新聞）

據了解，彼夫克是一隻雄性黑猩猩，1989年出生於德國，2009年來到廣西動物園，今年36歲，是一個吃貨。2023年也曾被拍到過抽煙影片，但未引發關注。

黑猩猩展館對它的介紹（封面新聞）

在還未來到中國前，黑猩猩從小和一個德國老人一起生活。由於那位老人自身抽煙，加上黑猩猩天生善於模仿，耳濡目染地就學會了抽煙、喝酒以及喝可樂等。

該黑猩猩來到中國後，會有一些不文明遊客趁園區工作人員不注意時，向猩猩投擲香煙和打火機。猩猩的智商相當於三四歲的孩子，會把香煙和打火機藏起來，甚至偷偷放在山體的縫隙里，工作人員難以發現。

黑猩猩抽煙手法嫻熟（封面新聞）

事實上，南寧動物園此前曾通過公開渠道，呼籲遊客不要向黑猩猩投擲香煙，也在園區內張貼了指示牌。「吸煙會導致黑猩猩患上肺部疾病、心臟病甚至癌症，不利於他們的健康」。

但仍有遊客置之不理，儘管飼養員每日會對猩猩活動場地進行巡邏，仍難以完全杜絕部分遊客的投餵行為。

黑猩猩展館樹立牌子讓大家不要給他香煙（封面新聞）

黑猩猩並不具備拒絕煙草的認知能力，目前園方已經讓專業人士對黑猩猩的一些不良習慣進行糾正引導，同時將加強現場管理，提高巡邏頻次，對投遞香煙等不良行為進行勸阻。