44歲網紅確診膽囊癌一個月後離世　勸大家：有氣發出來，不要憋著

11月18日，湖北網紅博主「巧手花藝」女兒18日凌晨發文悼念，透露母親因罹患膽囊癌於當日離世，年僅44歲。「巧手花藝」自10月確診至病逝僅短短1個月，留下9歲幼子，「巧手花藝」24歲的大女兒仍在坐月子，此外還有一位年僅9歲的兒子。



「巧手花藝」今年10月曾在影片中表示，自己「身上不疼不癢，只是查出幾個結節」，沒想到最終確診為膽囊癌且已多處擴散。她也提醒粉絲，不要生悶氣，更不要長期積壓情緒，「有氣就發出來，不要憋著」。



「巧手花藝」早年便經歷坎坷，30多歲之時丈夫離世，此後的她只能咬緊牙關過日子，開花店撫養2個孩子長大，勵志的故事感動很多人，也讓她得到許多粉絲。

上月宣布二婚喜訊卻發現罹患膽囊癌 稱「還有好多心願沒完成」

今年10月，「巧手花藝」稱自己的女兒準備臨盆，自己將晉升外婆。她更公開自己要二婚的消息。她表示，她的婆婆還有大姑子對她都非常好，給她買了五金，還給了十萬元（人民幣，下同）彩禮，男友對也她非常好，所以她決定賭一把，選擇再婚。

「巧手花藝」哀嘆老天對自己不公，還有很多事情想做。（網易新聞）

沒想到宣布喜事不久，她就被診斷出罹患膽囊癌。據知情人士透露，多多媽媽確診之際，癌細胞已經擴散，即便她早先經常體檢，但因為病情惡化很快，根本難以受控，從確診到離開，前後不過個一個月。

據內媒報道，她在去世後，給孩子留了10萬以及一套價值30萬的房子，年僅9歲的兒子將交由姑姑照顧。

膽囊癌如無聲殺手

據台媒整理，膽囊癌侵襲性高，易向肝臟、淋巴結擴散，晚期五年存活率僅約15%。該名網紅確診時已屬轉移階段，錯過手術時機，「膽囊癌如無聲殺手，往往意識到嚴重時，早已為時已晚。」

專家指出，膽囊癌相關風險因子包括肥胖、糖尿病、長期不吃早餐、高脂飲食及家族病史等，日常預防可從維持規律飲食做起，早餐應攝取適量脂肪，如雞蛋、牛奶等，以促進膽汁排出、避免膽汁淤積，同時建議減少動物內臟、油炸食品攝入，多食用深色蔬菜，如綠葉菜、胡蘿蔔等，有助降低風險。