01連線│浙江女上公廁被陌生男暴毆重傷　3年後再患血癌急籌款治療

2022年浙江女生小徐因在公廁被陌生男子毆打，造成全身多處重傷，其遭遇牽動着無數網友的心。近日，她確診急性淋巴細胞白血病，急需進行骨髓移植，預估前期費用達四五十萬元（人民幣，下同），在網上籌款求助。



小徐18日（周二）接受了《香港01》採訪時表示，醫生透露有六七成的把握成功進行骨髓移植，鼓勵她鼓起勇氣面對化療。



小徐今年22歲，據此前報道，小徐14日在網上發文求助，稱自己確診急性淋巴細胞白血病，病情來勢洶洶，需要骨髓移植和約四五十萬元的治療費。

小徐確診急性淋巴細胞白血病。（微博用戶 x辰研）

三年前小徐在公廁被男子毆打20多分鐘，導致身體多處嚴重受傷，牙齒脫落、嵌入肺部，經歷多次搶救和手術。該男子已被判處2年11個月有期徒刑，賠償款用於小徐被打後的治療，家中經濟因被毆打事件後變得拮据。

三年前小徐被毆打後的面部對比圖，可以明顯看到受傷的嚴重性（網易新聞）

面對本次的白血病，小徐的家庭已無力承擔。父親因肝硬化喪失勞動能力，母親患病只能打散工，弟弟只是初中生，家中無房無存款，積蓄早已耗光。為了節約治療費，小徐不得已轉回老家醫院。面對難關，小徐含淚求助：「我真的不想死，想多活一天也行」。

小徐正無力地躺在病床上，盡顯疲憊（紅星新聞）

在被毆打事件之後，小徐確診了重度抑鬱症和重度焦慮症，還有輕微認知障礙。加上11月確診白血病，小徐的身心已不堪重負。現在她面臨着雙重打擊：一方面，白血病要做化療，存在感染風險，治療費用高；另一方面，之前的後遺症還在，右眼視力只剩0.04，面部也有畸形。

小徐提供的醫療診斷證明書（微博用戶 x辰研）

另外，內媒注意到，因發佈籌款信息，小徐的社交賬號被禁，原因是「多次發佈悽慘事件，涉嫌欺詐」。

在稍有精力後，小徐聲稱，目前網絡籌款和父母借的錢總共僅有10多萬，對於治療費來說遠遠不夠。「我不是要求每一個人都給我捐款，只是真的走投無路了。」目前已經向平台反饋申訴。

小徐在病床上發長文向名網民們解釋湊款的原因（極目新聞）

儘管醫生並未給出確切的治療費用，但病友向小徐透露，治療費用可能從四十多萬到上百萬都有，具體取決於個人體質和化療反應，對於這個經濟緊張的家庭來說，這無疑是一個天價。截至11月18日中午，小徐的籌款賬號僅籌到22785元，遠遠達不到50萬的目標。

截止到11月18日，小徐的籌款賬號僅籌到2萬多元人民幣。（截圖）

接受01採訪：醫生指骨髓移植成功機會有六七成

11月18日，小徐接受了《香港01》的採訪，向記者透露，因為之前抖音賬號被封存，儘管向平台申訴後得到解封，但個人資料會被封30天。

這也導致了在小徐無法向外界聯繫的時候，社交平台出現了一些冒充她的賬號，趁機詐騙網民們的善款。對此，小徐希望大家可以多多識別，避免有人趁虛而入。

小徐的抖音賬號目前已解封，但是個人資料被封30天。（香港01）

小徐透露，目前身體伴有發燒，頭暈和咳嗽的症狀，並且要持續打消炎針和激素，現在需要等杭州的基因報告檢測結果，隨後醫院才會有具體的化療方案。醫生透露有六七成的把握進行骨髓移植，鼓勵她鼓起勇氣面對化療。

小徐在醫院拍照，留下未化療前的照片（極目新聞）

小徐母親已辭去工作，24小時陪護她化療。麗水市婦聯、當地紅十字會和民政部門也在持續關注小徐一家，後期會幫小徐母親在醫院裏安排一個聯位，增加家庭的收入來源，也方便她照顧女兒。