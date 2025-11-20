山東泥頭車超載4倍翻側壓毀私家車　女司機當場不治家屬追責

11月7日，山東煙台市一輛泥頭車在十字路口轉彎時翻側，車身壓在一輛私家車上，私家車女司機當場身亡。家屬透露，肇事泥頭車曾經改裝，出事當日超載4倍多的建築廢料。目前，貨車司機項某某已被採取刑事強制措施。



《瀟湘晨報》報道，11月18日，死者家屬曲先生稱，事發當日，姐姐在下班途中遇上車禍，被救出後當場證實死亡，歿年44歲。經法醫鑑定，死者因重物擠壓導致內臟出血，再加上多根肋骨骨折造成機械性窒息死亡。

11月20日，曲先生收到由煙台市公安局交通管理支隊芝罘區大隊開具的《道路交通事故認定書》，顯示項某某駕駛載貨汽車載物超過核定的載質量、超速行駛、操作不當、不按導向行駛的行為是事故發生的原因。

交警認定，根據《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第九十一條和《道路交通事故處理程序規定》第六十條第一款第一項的規定，確定項某某承擔該起道路交通事故全部責任，遇難者曲女士無過錯行為，不承擔責任。

泥頭車翻側壓毀私家車，女司機當場不治。（瀟湘晨報）

私家車被泥頭車壓毀。（瀟湘晨報）

據網傳的行車紀錄儀影片，事發時，曲先生的姐姐在貨車壓過來的前一刻，曾向右側調轉車頭試圖躲開，但前方和右前方都有車輛阻擋，她停車後，瞬間就被貨車掩埋。曲先生猜測，當時姐姐來不及反應，也有可能是她怕撞到其他車輛。

死者是當地一所職業學校的老師，事發後，不少學生在社交平台上發文悼念。曲先生稱，姐姐的葬禮上來了不少學生，「他們都哭得挺傷心，他們說平常班裏搞活動，老師都會給他們買零食，對學生就像對自己的孩子一樣，學校發的飯卡她自己都不用的，都給一些家庭困難的學生用」。

死者是當地一所職業學校的老師，事發後，不少學生在社交平台上發文悼念。（瀟湘晨報）

曲先生透露，家人從交警處獲知，事發時，肇事泥頭車為附近的地盤運走工程垃圾，實載逾77噸，而核載只有15噸，超過4倍多；肇事車有改裝，擋板出廠高度1.5米，改裝後實際高度1.65米；事發路段限速30km/h，肇事車事發時車速為32km/h。

在交警的協調下，曲先生一家與肇事司機所屬車隊負責人協商。曲先生稱，負責人承認是他們的責任，卻稱不知道車輛有改裝。他認為本次車禍並非簡單的交通肇事，還可能涉及安全生產以及危害公共安全，「司機聽老闆的，老闆讓他超載他才超載。現在人都沒了不說賠償，作為家屬我們是肯定要追究相關人員的責任」。

據天眼查資料，泥頭車所屬的公司多次因為貨運問題被交通局罰款以及停業整頓，在2023年因「1年內違法超限運輸的貨運車輛超過本單位貨運車輛總數10%」被罰停業整頓，在2024年因「貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛」被罰款。

死者曾向右側調轉車頭試圖躲開，但被其他車輛阻擋。（瀟湘晨報）

11月19日，芝罘區交警提到，肇事貨車司機的違法行為已經處罰完畢，也約談司機所屬的企業，企業承諾改正，相關部門也對企業作出處罰。事發地附近施工方、大貨車比較多，目前已加強警力嚴查，逢車必查。

交警宣傳部門工作人員稱，目前事故處理正在穩步進行，協調各方進行事故處置，並積極為死者家屬爭取盡可能多的權益。

煙台市交通運輸局表示，事發時肇事車確有超載行為，事後公安部門成立事故調查組，相關企業配合調查，對企業及司機的追責工作正在開展，調查詳情不便透露。同時相關企業被要求停業整頓，交警和交通部門開展了打擊治理工作。