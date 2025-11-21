傳小米潛水手錶不能潛水　公司：完全失實，反對「移花接木」

針對有網傳消息稱，「小米潛水手錶不能潛水」、「小米客服回應稱，有防水功能但不建議下水使用」。小米官方周五（11月21日）表示，相關消息完全失實，將堅決依法維權。



小米潛水手錶宣傳。（華商報）

近日，有網民自稱戴小米潛水手錶，在國外潛水時進水，當初購買該款手錶的原因是，「小米品牌方宣傳可以最深潛水40米，對比同類型產品的價格性價比高。」

該網民續稱，事發後向售後提出退貨申請，但客服表示手錶進水是人為因素損壞，經多次溝通後才同意免費維修，「郵寄維修時，要求維修原因不能寫『潛水進水』。後來修好了，售後明確告訴我，這塊小米潛水手錶，他們不建議潛水用。」

網傳小米潛水手錶不能潛水。（網上圖片）

事件旋即引發廣泛關注，11月21日，「小米公司發言人」對此發文表示，「經查證，相關報道完全失實。我們尊重並歡迎基於事實的討論和監督，但對惡意捏造、誤導性傳播、侵害我司聲譽或商業權益的行為，將堅決依法維權。」

小米公司發言人指，網民向客服諮詢的產品為Xiaomi Watch S4標準版，並非通過潛水認證的Xiaomi Watch S4 Sport，「我們堅決反對這種『移花接木』、混淆視聽的行為。」

小米公司發言人續指，Xiaomi Watch S4標準版通過5ATM防水等級認證，並未做潛水認證，也從未聲稱有可潛水功能。而Xiaomi Watch S4 Sport通過5ATM防水等級認證，通過SGS EN13319國際潛水認證。