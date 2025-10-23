官媒集體發聲批評　小米雷軍陷｢黑公關｣輿論戰　神話還能繼續嗎？

過去一年高歌猛進、風光無限的中國科技企業小米，最近陷入了輿論漩渦。

形象親民、粉絲數量龐大的小米創始人雷軍上星期四（10月16日）在2025世界智能網聯汽車大會上的一席發言，掀起不小波瀾。

雷軍在大會上展望了AI對汽車帶來的變革，稱AI大模型是智能網聯汽車的未來趨勢，蘊藏巨大創新機遇。

但在結尾時，他呼籲全行業以安全為基礎、質量為根本、創新為方向，攜手圍繞重要的底層技術和重要的研發領域，把精力集中到科技創新和技術研發上，共同抵制網絡水軍、黑公關等網絡亂象，一起營造積極向上、文明有序的產業發展環境。

這話本身並沒有問題，問題在於，小米一輛SU7上星期一（13日）剛在四川成都發生了碰撞起火事故。

現場視頻顯示，多名路人曾試圖救援，卻未能打開車門，最終導致駕駛員受困車內死亡。

圍繞小米半隱藏式門把手設計的爭議持續發酵，網民還沒等來小米的回應，卻先收到了雷軍「共同抵制網絡水軍、黑公關」的呼籲，不少人感到錯愕。

有網民發出疑問：這是「不解決問題，但解決提出問題的人」嗎？

官媒集體發聲批評

《浙江日報》旗下新媒體平台潮新聞在雷軍發言兩天後（10月18日）發表文章《切莫用「黑公關」污名化公眾安全關切》，以西貝預製菜事件做類比，含蓄委婉地批評小米，稱公眾沒有得到汽車公司對重要安全問題清晰有力回覆的情況下，卻聽到打擊黑公關的呼籲，「這情形難免有些怪異」。

文章說，這種思維模式折射出部分企業尚未真正完成從「以我為尊」到「以消費者為尊」的理念轉變，導致企業在面對質疑時不能展現足夠的坦誠和擔當。

《經濟觀察報》同天則直接點名小米，歷數了小米「三宗罪」：包括模式之禍：高級模仿與低價壓制；理念之禍：重顏值輕本質，過度營銷；以及生態之禍：供應鏈壓榨與創新抑制。

文章說，小米登上神壇又從神壇跌落的歷程，意味著其站在了一個十字路口，這不僅是對小米的警示，更是對中國產業升級的警示。汽車產品仍是精密製造的耐用品，任何營銷話術都需要經得起風霜雨雪的驗證。

中國媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進上星期日（10月19日）也發文說，在小米SU7發生新事故的敏感時刻，雷軍在公開演講中使用上述激烈詞匯，帶動了公眾對小米反嗆網絡批評和質疑的聯想。小米作為公關很成熟的大公司有上述表現，讓他感到驚訝。

胡錫進坦言，自己就是「米粉」之一，很欽佩小米和雷軍開拓市場的勇氣，以及在互聯網時代與時俱進的營銷創新。但再優秀的公司也會有問題和缺陷，對公眾的批評和要求不能輕易有「它們是惡意的」定性。

第一財經在雷軍講話當天也發表了題為《別讓年輕人第一台車變成最後一台》的文章。

文中羅列了雷軍曾經的「金句」，包括把控「速度不僅僅是一樣參數，而是一種信仰」，「一家大的車企董事長告訴我，智能電動汽車其實就是一個大號的手機加四個輪子」，「我們在產品定義的第一條就是，顏值是王道，車好看是第一位的」。

文章說，汽車行業不能純粹以市場和銷量為導向，企業一定要有安全紅線意識和社會責任感才能造好車，更要杜絕洗腦式傳播和過度營銷，以防給消費者造成誤解。

但上述文章很快遭遇「網暴」，有網民留言諷刺：「第一財經這麼賣力，是因為小米沒交保護費嗎？」

或許是受到壓力，第一財經隨後在官方微博上將標題中的「小米」二字刪除，配圖由SU7改為AI生成車型；同時，評論區也改為了精選評論狀態。

獲央媒力挺？

小米和雷軍陷入輿論「圍剿」之際，互聯網又悄然出現「多家央媒力挺小米」的文章。

查閱原文發現，中國央視新聞微博的確在星期一（10月20日）發文，稱讚小米等北京車企在新能源與智能網聯領域「開全國之先河」，為汽車強國建設做出積極貢獻。

新華財經則在雷軍發表演講後隔天，發文呼籲「媒體當以理性呵護國產科技品牌成長」 ，並帶上「為什麼雷軍的口碑變了」的話題標籤。

文章說，SU7車型打破外資壟斷，穩居高端轎車銷量榜首，這正是中國科技品牌崛起的縮影。然而部分報道卻放大小米的爭議、忽視其進步，只聚焦個別事故，緊盯營銷爭議，淡化其百億研發投入的堅持。

人民網也在同天發佈對小米集團合夥人、總裁盧偉冰的訪問，並附帶「小米17系列正面交鋒iPhone17」的標籤，盛讚小米「贏得全球產業競爭主動權，打造中國創新實力的新名片」。

上述文章出爐後，引發兩撥網民激烈交鋒。支持小米的網民認為，央媒這番表態，代表小米沉冤得雪。數碼大V「Oneline科技」在微博發文說： 「央媒再次給小米站台，某媒體還敢亂黑嗎？」 並說「別的車出事故，怎麼不把汽車品牌帶上，很多人說是流量反噬，究其根本就是有人在搗鬼」。

但另一邊的網民則認為，小米發生事故是事實，央媒本著保護民營企業、地方大企業出來發聲，並不代表小米的問題不存在。

雷軍「掉粉」， 「小米神話」還能繼續嗎？

小米早期從依靠 「米粉」社群起家，讓用戶參與功能設計、Logo投票，到手機以「限量發售」的形式採取饑餓營銷策略，再到後期將雷軍形象與品牌緊密結合，通過親自主持發佈會、舉辦年度演講、在社交媒體頻頻發自拍、親自互動等，與用戶建立了信任。

可以說，營銷策略的創新，是小米快速崛起並持續發展的重要驅動力。

但作為一家科技企業，小米也多次被外界詬病是「組裝廠」，還被格力電器董事長董明珠批評「只會營銷、沒有核心技術」。

這些批評有待時間驗證，但擅長營銷的小米，在面對負面新聞時，也更容易陷入反噬。

據中國媒體統計，頂流CEO雷軍最近一個月掉粉四十多萬，而且都集中在10月中旬，即小米事故後雷軍發言的這段時間。

多地小米汽車門店的直播間，在成都車禍發生後也遭遇了網暴。

小米集團公關部總經理王化上星期五（10月17日）在微博發佈「小米車主遭網絡攻擊專項援助信息收集表」的進展，稱截至10月15日午夜，共有6032人參與，480人提供了相關證據信息，而這也被網民調侃「小米不僅有超強的公關，還有更強的法務部」。

雷軍今年1月在跨年直播中分享自己一路走來的艱難經歷時說，年年難過年年過，一年下來還不錯。

他上月在第六次個人年度演講中又說，小米一路摸爬滾打、跌宕起伏，「沒什麼好猶豫的，五十來歲，正是闖的年紀」。

現在，由他一手打造的小米再一次被他自己推到了風口浪尖，過去憑藉用戶口碑、個人魅力以及輿論攻勢等，助力小米化險為夷，而這一次，以往的技能和打法是否還能奏效？

