貴州5人食野生菌中毒致3死2傷　親屬痛心警醒：不要隨意採摘！

11月16日，貴州省畢節市七星關區亮巖鎮太極村發生了一起野生菌中毒事件。根據家屬的消息，這起事件導致3人不幸去世，1人症狀輕微已出院，另1人已脫離危險，正在住院治療中。



受害者的親屬張先生表示，中毒者包括他的堂哥、堂哥的母親、侄子以及堂哥養殖場的兩名工人。16日中午，堂哥在家附近採摘了野生菌並烹煮食用，當晚也再次食用。當天深夜，幾人陸續出現嘔吐和腹瀉的症狀，次日緊急送醫。

遭到誤食的野生菌。（極目新聞）

張先生提到，中毒後幾人曾經轉院，直到第三天才被送到當地一所對野生菌中毒有專業治療的中醫院。醫生告訴他，所食用的菌類在房屋附近的髒亂環境中生長，誤食這種菌後會出現慢性中毒，身體反應通常在五六小時後才會顯現。張先生的表哥出現了嚴重的嘔吐、腹瀉、腹痛和發熱等症狀。

據悉，張先生的侄子已經脫離危險，另一名工人因攝入較少而中毒輕微，已經住院。然而，張先生的堂哥在中毒後第三天治療無效不幸去世，而堂哥的母親也在次日離世。另一名工人則於11月21日治療無效去世，目前家屬正在處理相關後事。張先生表示，這讓自己非常痛心，希望通過這次事件提醒大家，不要隨意採摘和食用野生菌，即使誤食了，也應第一時間送到能專門治療的醫院。

張先生表示，希望通過這次事件提醒大家，不要隨意採摘和食用野生菌。（極目新聞）

根據張先生提供的照片，內媒聯繫了一名專門研究野生菌的博主，他表示，根據照片判斷，中毒者所食的野生菌學名為條蓋盔孢傘菌，也叫紋緣盔孢傘，含有鵝膏毒肽。中毒初期會出現腹瀉和嘔吐，後期則可能導致急性肝腎衰竭。這種菌類主要分布在四川、重庆和貴州，常被誤認為皮條菌或野生金針菇。

針對此事件，當地疾控中心已前往現場進行採樣調查，衛健部門在接受媒體訪問時表示，將通過宣傳等方式加強對野生菌食用安全的警示。