杭州23天大女嬰疑被月嫂餵奶嗆死　父崩潰：月薪1.8萬事後還卸責

近日，浙江杭州市的奉先生發聲稱，其23天大的女兒因月嫂的重大失職而不幸去世。他指控月嫂在餵奶時的錯誤操作及未能及時處理寶寶嗆奶，最終導致窒息死亡。而月薪達逾1.8萬元人民幣的月嫂，事後還像沒事一樣找新僱主。目前，相關部門正在持續調查此事。



事件發生在10月9日的凌晨，奉先生回憶當時的情況，提到1點46分女兒醒來，他準備好奶瓶後在1點54分將其放在床頭櫃上，由月嫂負責餵奶。事後，奉先生查看閉路電視畫面才知情況。月嫂在餵奶時並未開燈，只開了一盞微弱的小夜燈。約在1點56分，寶寶出現嗆咳，隨後的哭聲與常規不同，持續了一段時間。

監控顯示，月嫂在1點58分才放下奶瓶，隨後過了一分鐘才打開燈光檢查寶寶的情況。奉先生在進房後詢問情況，月嫂表示寶寶「吃了一兩口就不好好吃了」，並否認寶寶嗆奶。隨著寶寶的哭聲越來越微弱，王女士也走進房間，月嫂依然未提及嗆奶的事。

女嬰生前照。（瀟湘晨報）

在發現寶寶出現透明黏液流出以及口唇發紫之後，月嫂遲遲未進行有效處理。當王女士要求進行海姆立克急救時，月嫂卻只是不斷拍打寶寶的背。最終，奉先生和家人緊急將寶寶送往醫院，途中因為焦急而闖紅燈，隨著時間的推移，寶寶的情況越發危急。

抵達醫院後，醫生診斷寶寶呼吸心跳驟停和窒息，經過搶救後仍未能挽回生命。醫生的記錄顯示嗆咳持續了半小時，而奉先生也因此意識到月嫂隱瞞了餵奶時實際情況。

醫院的病程記錄。（瀟湘晨報）

女嬰死亡證明。（瀟湘晨報）

這一事件讓奉先生家庭遭受重創，妻子因寶寶的逝世陷入重度抑鬱，兩人不得不暫時離開這片傷心之地。隨後，奉先生與月嫂展開了協商，卻遭到月嫂的回絕，甚至言辭推卸責任。調解若不成功，她便潛逃回西安。

根據奉先生的講述，他和妻子在選擇月嫂時，特別確認了對方的專業資格，但最終卻發現這些都只是謊言，「說自己各種證都有，帶了六七十個寶寶了，我們還特意問了她急救措施，她講經過專業培訓，沒有問題。我們就花了18800元請了這個所謂『高級月嫂』，跟她個人簽了，沒想到這人渾身都是謊言」。經過警方的介入調查後，奉先生希望月嫂能夠依法承擔過失致人死亡的刑事責任，並呼籲社會對月嫂行業的亂象保持警惕。

月嫂的簡歷，事後被證明謊言百出。（瀟湘晨報）

月嫂回到西安後若無其事，繼續在朋友圈繼續物色新的僱主。（瀟湘晨報）

王女士表示，月嫂在送醫過程中隱瞞寶寶窒息的具體情況，影響了醫生的判斷，而這也被她暗中錄音。寶寶的基因檢測證明其並無遺傳疾病，進一步證實了月嫂的失職。

目前，相關部門正在持續調查此事，並與奉先生一家保持聯繫。他們表示會提供必要的心理援助，以協助該家度過這段艱難的時期。