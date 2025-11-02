湖南中介以8萬販賣初生嬰　警解救3名嬰兒、拘捕4名疑犯

11月1日，內地知名打拐義工上官正義在微博表示，他發現有人在小紅書上以8萬（人民幣，下同）的價格販賣嬰兒。湖南當地警方通報稱，截至11月1日晚，已拘捕4名犯罪嫌疑人，成功解救3名嬰兒。目前，案件正在進一步偵辦中。



警方拘捕4名犯罪嫌疑人，解救3名嬰兒。（@上官正義）

內地知名打拐義工上官正義在微博表示，他臥底數日，掌握一個藏匿在湖南懷化的人販子袁某，利用小紅書物色買賣嬰兒客戶；以扮演收養者，在懷孕、已生產的年輕姑娘手中，低價買入後高價轉手，每個嬰兒8萬元。

袁某表示，她有渠道，與醫院內部人對接，可辦理某地出生證明，包括生產，分娩等檔案，打點醫院成本都需要4.2萬，實際售賣價格還要高。人販子表示自己以成功數起，每個孩子售價在8至9萬。根據線索，她至少成交在5名嬰兒以上，案涉多地。

雲南昭通籍18歲女孩李某某，7月從江蘇前往懷化，在懷化某醫院生產一女嬰；但義工拿到的疫苗信息顯示，監護人為人販子：袁某。袁某稱，該女嬰最後以8.5萬價格售賣，買家不詳。

7月11日，雲南昭通籍女孩在懷化當地生產一女嬰後，疫苗信息顯示袁某為監護人，關係為「母女」。（@上官正義）

內蒙古18歲女孩到懷化後，7月11日所生的女孩嬰起名「袁某苡」，與袁某成為母女關係，戶口也落在人販子袁某中名下，但袁某的戶籍名下，袁某苡的出生日期又成為2025年3月16日。

人販子提供的戶籍圖片中，名下有三個孩子，出生日期均為：2025年3月16，均為母女（子）關係。（@上官正義）

袁某還在國慶節期間前往內蒙古赤峰市松山區一名20歲女孩王某某手中，帶回一男嬰，準備以8萬價格售賣。這期間，有買家爽約，致使還未出手。

上官正義表示，11月1日中午在懷化市鶴城區轄區，他見到了交易的其中兩名中介，以及要出手的男嬰，現場向湖南省懷化市方面報警後，警方帶回了兩名中介相關人員及一名嬰兒。

人販子自己名下買來的男女嬰，她以雙胞胎名字辦理戶籍。（@上官正義）

11月2日，湖南懷化市公安局鶴城分局通報：11月1日12時許，湖南懷化市公安局鶴城分局接群眾報警稱其發現疑似販賣嬰兒的犯罪線索，屬地派出所迅速出警，控制兩名犯罪嫌疑人，並通知舉報人到公安機關配合調查。

調查基本屬實後，該局即成立專案組立案偵辦。截至11月1日晚，已抓獲4名犯罪嫌疑人，成功解救3名嬰兒。目前，案件正在進一步偵辦中。

上官正義指自己被警方沒收手機。（截圖）

11月22日，上官正義在微博質問：「通報說我舉報屬實，解救3嬰兒，抓獲4嫌疑人。那麼所長現場認定我違法、搶奪手機、監視控制我長達3個多小時，上廁所都不准，懷化市局科長讓歸還我手機，鶴城分局領導拒絕……他們通報後段說全面調查，昨晚離開後至此，懷化市方面沒有任何單位與我聯繫！ ​​​」

上官正義又稱：「他們以要求我配合調查，關鍵是被他們控制的3個多小時裏，他們並沒有向我了解案情，我的舉報材料，是最後晚上6點多離開時，主動給他們的。」