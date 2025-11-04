廣東16歲少女意外懷｢葡萄胎｣大出血　醫提醒邊緣性行為懷孕風險高

《南方都市報》報道，近日，中山大學孫逸仙紀念醫院，經婦科腫瘤專科聯合多學科團隊成功搶救了因葡萄胎引發反覆陰道大出血、失血性休克的16歲少女小曾。



該院婦科腫瘤專科主任醫師王麗娟提醒，小曾懷孕源於邊緣性行為，「蹭蹭不進去」及體外射精等被年輕人誤判為「安全」的行為，實際都是懷孕風險較高的性行為。



醫提醒邊緣性行為懷孕風險高。（南方都市報）

近日，16歲的小曾被救護車從外院緊急轉運到了中山大學孫逸仙紀念醫院急診科。據家人描述，小曾已經反覆陰道大量流血10餘天。婦科急診醫生迅速評估病情，發現小曾正面臨失血性休克，已到了命懸一線的時刻。而小曾的小腹微微隆起，陰道口不時湧出血液和大量的葡萄樣組織，醫師立即安排術前檢查，並緊急聯繫婦科腫瘤專科的王麗娟主任醫師指導搶救。

抽血結果顯示，小曾的血紅蛋白只有50g/L（不足同齡女性的一半）、白蛋白只有13g/L（僅為正常人的1/3）、肌酐升高（提示腎功能也有損傷），超聲提示子宮腔內充滿蜂窩狀組織，將子宮硬生生撐到如懷孕5個月般大，用於驗孕的人絨毛促性腺激素更是高到驚人的一百萬，遠超常規檢測的上限。

廣州：中山大學孫逸仙紀念醫院。（CFP）

王麗娟主任醫師馬上判斷出這是「葡萄胎」，當機立斷決定輸血、清宮。手術時，王麗娟僅用數分鐘就清除了子宮裏的葡萄胎組織，小曾出血也被止住了。

王麗娟介紹，葡萄胎是一次「走上歧途」的懷孕，因卵子形成和受精異常，導致本應發育為胎盤的滋養細胞脫離既定程序生長，最終在子宮內形成大量的一串串類似葡萄樣或水泡樣的組織。

醫提醒邊緣性行為懷孕風險高。（南方都市報）

葡萄胎發生率約為1/1000次妊娠，而青少年女性和35歲以上女性發病率更高。這些異常的組織除了會侵襲鄰近的子宮血管造成大出血，還會引起全身的症狀，如甲狀腺功能亢進、嚴重的孕吐反應，以及類似小曾這樣的妊娠期高血壓子癇前期表現（大量失血後仍血壓增高、低蛋白血症、全身水腫）。

在與患者的交流中，醫生得知，小曾已經停經兩個多月了，而一切的源頭是一次邊緣性行為。醫生表示，男性在性興奮時會分泌出少量帶有精子的前列腺液，即便只是在女性外陰「蹭蹭」，部分精子也能從陰道口逆流而上，與卵細胞最終相會，使女性受孕。因此「蹭蹭不進去」和體外射精都是懷孕風險較高的性行為。