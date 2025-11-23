書法大獎賽取消50萬特等獎　獲獎者提申訴質疑評委串聯拉票無證據

11月22日，第二屆「中國書法大廈杯」書法大獎組委會發布公告，稱發現草書組在作品評審過程中，有個別評委私自與部分評委串聯拉票，多人留下改分痕跡，經大獎組委會研究，決定取消草書特等獎擬獲獎資格。

本次比賽中，草書組特等獎獲得者為延志超，原定可獲50萬元（人民幣，下同）獎金。延志超表示，組委會沒有提供證據顯示評委串聯拉票，卻隨意指責評委，更改作品獲獎等級，褻瀆了本次大賽的公正性和權威性。



11月22日，大獎組委會發布公告稱，由於網民反映強烈，根據相關人員提供的線索，大獎組委會成立了評審覆查小組，對草書評審工作進行了調查核實。發現草書組在作品評審過程中，由於個別評委不聽招呼，不守紀律，雖然簽了評審紀律承諾書，卻陽奉陰違，私自與部分評委串聯拉票，與大獎賽「透明、公平、公正」原則背道而馳，嚴重影響了第二屆「中國書法大廈杯」書法大獎賽形象，造成惡劣後果。

經查閱草書打分原始資料，發現多名評委留下了改分痕跡，改分後為該件作品大幅度提高了分數，這也印證了個別評委做手腳的結果。鑑於此，經大獎賽組委會研究，決定取消草書特等獎擬獲獎資格。對於相關評委的惡劣行徑，中國書法大廈將拒絕邀請其參加今後的任何評審活動。

延志超參評作品。（極目新聞）

11月14日，第二屆中國書法大廈杯書法比賽，草書獲獎作品產生，特等獎獲得者為延志超，獲取單項獎金50萬元。

《極目新聞》報道，11月23日，延志超表示，他在6、7月時為這次展覽專門寫了這幅作品，自己只是參賽者，「也是無辜者」，目前他已正式向組委會提出申訴。

延志超透露，他已接到信息，組委會取消該作品特等獎資格後，並沒有取消該作品的參評資格，而是將其降級為優秀獎作品。他認為，組委會在沒有拿出證據的情況下，隨意指責評委，更改作品獲獎等級，已褻瀆了本次大賽的公正性和權威性。

延志超已向組委會提出申訴。（極目新聞）

延志超的作品被降級為優秀獎作品。（微信公眾號＠書法大廈藝術中心）

公開資料顯示，延志超是山東莘縣人，北京師範大學書法博士，北京大學書法理論評論人才，榮寶齋首屆青年提名藝術家，中國書法家協會會員，是中國文聯第三期全國新文藝群體拔尖人才高級研修班班長，張旭光（中國書協原副秘書長）書法入室研修班班主任，曾任北蘭亭教學部主任。