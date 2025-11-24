內地95後網文作家連載7個月　靠1本書替父母還清百萬欠款

1998年出生的網文作家「鶴守月滿池」（筆名，下同）近日接受內媒《紅星新聞》採訪，講述他是如何通過一本爆款網文《苟在初聖魔門當人材》，徹底還清了父母的100多萬（人民幣，下同）債務。



「鶴守月滿池」原本在一家電商公司工作，負責幕後庫存，月薪僅只有5-6千元。然而，父母做生意失敗，欠下100多萬元的外債，家門口被貼着催債的紙條，家裏人都很發愁。

爆款網文作家「鶴守月滿池」。（紅星新聞）

「鶴守月滿池」的書桌。（紅星新聞）

「鶴守月滿池」考慮到，在大二的那年，曾意外寫出過一部爆火小說，賺了幾十萬人民幣。這條路對於還債來說，至少行得通。

在寫小說之前，他會先閱讀一下榜單上的爆款，分析出有可能爆火的方向，才會構思自己的網文大綱。網文平台的榜單主要分兩種：「全部暢銷榜」和「新書暢銷榜」。前者適合經驗豐富的作家，後者更適合新手模仿。

「鶴守月滿池」在「新書暢銷榜」挑中了一本玄幻作品：文章融合了穿越、聊天群、人生模擬器等非常多元素，深受讀者喜歡。經過不斷地涉獵，「鶴守月滿池」加入了「黑深殘」世界觀：一個「全員惡人」的世界，開啟了自己的網文之路。

「鶴守月滿池」依靠這本書換清了父母的百餘萬欠款。（起點讀書）

因為沒有把握，所以他也不敢辭職。於是，他會在每天凌晨四點起床寫稿，寫到八點半，吃早飯出門，九點到公司上班。六點下班後，整理小說的劇情，十點就入睡，為第二天攢精力。

為了保證網文的收入能過萬，他需要每天更新8000字左右，月初甚至會一口氣更兩萬字。

辛苦終於得到了回報，《苟在初聖魔門當人材》一月開始寫，三月上架時首訂便3000，被平台定為「精品」。四月漲到2萬均訂（VIP章節的單章平均訂閱用戶數），五月衝到了月票榜，增加了曝光量，如今已經10萬均訂。

依靠這部爆款網文，「鶴守月滿池」心裏有了底氣，終於可以幫父母還債了。第一筆還了十幾萬，第二筆還了四十多萬，第三筆還了七十多萬，直到今年七月，還完了第四筆，也是最後一筆欠款，共計百餘萬欠款。

爆款網文作家「鶴守月滿池」。（紅星新聞）

「鶴守月滿池」坦言，過去五年，他已經寫了超過10本書，數據不是很好，收入也不高，一個月僅能賺四五千元。寫網文，他最信任的是數據。讀者的口味各不相同，只有數據才能發現問題。

以《苟在初聖魔門當人材》為例，剛開書的時候閱讀量並不高，但「追讀比」特別好。（追讀比：如果有500人收藏這本書，其中200多人追讀，那比例差不多是2:1，證明該書的吸引力強）。

網民們對「鶴守月滿池」爆文的評價。（紅星新聞）

一本書已經寫到了幾百萬字，世界觀已經搭建結束，劇情可發揮的空間也拉滿，如何寫下去是「鶴守月滿池」的難題，有時他壓力大得失眠，只能靠褪黑素入睡。

現在，「鶴守月滿池」正式辭去了電商的工作，成為了全職作家。關於未來，他選擇將這部爆文更新結束，休息幾個月後，延續這個題材，再開一本。