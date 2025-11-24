國家藥監局原副局長陳時飛被公訴　以公權謀私「靠藥監吃藥監」

據央視新聞報道，人民檢察院資料顯示，國家藥品監督管理局原黨組成員、副局長陳時飛涉嫌受賄一案調查結束，已移送檢查機關審查起訴，上海人民檢察院以涉嫌受賄罪逮捕陳時飛。近日，上海市人民檢察院第二分院已向上海市第二中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人陳時飛享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人陳時飛利用擔任浙江省藥品監督管理局副局長，浙江省食品藥品監督管理局副局長、局長，國家藥品監督管理局副局長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

（網絡圖片）

公開簡歷顯示，陳時飛，漢族，1962年7月生，浙江天臺人，1995年7月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，在職研究生學歷，理學博士。

陳時飛曾任浙江省醫藥管理局科技品質處副處長、藥品註冊處副處長，寧波市醫藥管理局（藥品監督管理局）局長助理（掛職），浙江省藥品監督管理局副局長、黨組成員（黨委委員），浙江省食品藥品監督管理局副局長、巡視員、黨組副書記等職。

2017年12月，陳時飛任浙江省食品藥品監督管理局黨組書記，2018年1月起任浙江省食品藥品監督管理局局長、黨組書記，浙江省食品安全委員會辦公室主任。

2018年9月，陳時飛任國家藥品監督管理局副局長、黨組成員，2022年8月被免職。國家藥品監督管理局是國家市場監督管理總局管理的國家局，為副部級。

今年2月26日，中央紀委國家監委網站發佈消息，陳時飛涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。7月30日，陳時飛因嚴重違紀違法被開除黨籍。

國家紀委通報稱，陳時飛喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金和消費卡，違規接受宴請和旅遊活動安排；不按規定報告個人有關事項；違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報，退休後違規從事與原任職務管轄業務相關的營利活動；「靠藥監吃藥監」，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在辦理藥品生產許可證等方面謀利，並非法收受巨額財物。

陳時飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予陳時飛開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。