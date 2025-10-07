湖南男子足浴店按摩猝死　家屬控非法性服務索賠113萬　法院駁回

湖南常德漢壽縣一名男子在足浴店按摩期間猝死，司法鑑定發現死者尿道口及大腿根部有精液。死者家屬認為足浴店涉嫌提供非法性服務，導致死者過度刺激身亡，遂入稟法院索償逾113萬元（人民幣，下同）。法院近日一審判決，認為足浴店經營者在安全保障上有疏漏，需承擔15%責任，賠償共17萬餘元。



據判決書內容，2025年3月19日凌晨零時許，男子李某前往徐某經營的足浴店按摩。店內員工朱某接待後，為李某介紹四至五名技師，李某最終選擇工號68的女技師楊某。李某洗澡後由楊某進行按摩。至凌晨1時20分左右，按摩即將結束時，楊某發現李某似乎在睡覺，遂請前台同事查看，發現李某身體異常，隨即通知店長，後報警求助。

約凌晨1時35分，救護人員趕到現場，經約十分鐘搶救未見反應，隨後將李某送院。醫院搶救半小時後宣告不治。醫護人員到場時發現李某已無自主呼吸、意識喪失。

根據司法鑑定，李某生前患有心臟病變、肝細胞脂肪變性及脾細小動脈玻璃樣變，死因為主動脈夾層破裂出血引起心臟壓塞，導致急性心功能障礙死亡。法院認為，李某作為完全民事行為能力人，對自身健康應有認識，對安全應盡注意義務，存在重大過錯，應承擔主要責任。

家屬指控足浴店提供非法性服務導致猝死，但法院指出，現無直接證據證明該指控，鑑定報告亦未說明精液產生原因，家屬應承擔舉證不能的不利後果，該說法不予採信。

法院同時指出，徐某作為經營者，應保障消費者安全，按行業特性配備安全措施及設置警示標誌。惟該足浴店未作安全提示，且在發現異常後未及時採取急救行動，違反安全保障義務，應承擔相應侵權責任。由於涉事足浴店已註銷，徐某作為登記經營者仍須承責。

法院最終判定徐某承擔15%責任，需賠償共17萬餘元，其中包括先前已支付的8萬餘元，剩餘9萬餘元須繼續支付。