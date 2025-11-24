央視曝光│廉價合金首飾一級致癌物超標逾9000倍！耳釘批發價僅1元

央視新聞曝光「廉價首飾致癌物超標9000多倍」的消息衝上熱搜，合金飾品背後藏着巨大的健康隱患，引發網民關注。



近日，北京大學人民醫院接診了多位佩戴合金飾品引發「首飾性皮炎」的患者，他們的共同特點就是「皮膚紅腫、瘙癢、脫皮」等過敏炎症反應。

患者出現「皮膚紅腫、瘙癢、脫皮」等過敏炎症反應。（央視新聞截圖）

皮膚科主任醫師李厚敏介紹，一旦金屬首飾跟我們的皮膚汗液、油脂分泌的成分接觸時間長，對有過敏體質的人而言，會造成過敏反應和毒性反應。

央視記者對此展開調查，綜合多地的批發市場發現，手鐲的批發價普遍只有十幾元到幾十元（人民幣，下同）不等，項鍊和手串價格在幾十元到一二百元左右，而一些耳釘的批發價格低至一元錢。

為了檢測首飾的成分，記者送檢了線上線下20家商鋪號稱是「鍍金鍍銀」的21件廉價首飾樣品。

樣品中有8成飾品鍍層厚度不達標（央視新聞截圖）

公開數據顯示，金覆蓋層厚度0.5微米以上的稱為鍍金覆蓋層飾品，銀的覆蓋層厚度在兩微米以上的包括兩微米，那可以稱為鍍銀飾品。

但檢測結果顯示：21件樣品中有17件的金銀鍍層厚度不達標，主要成分為銅、鋅、鎳等合金元素。嚴格來說，這些產品根本不能算作「鍍金鍍銀首飾」，僅為普通合金飾品。

值得注意的是，其中一副來自廣州市場，標註「S925銀」的耳釘，成分與銀毫無關聯，且一級致癌物鎘的含量超標9000多倍。

廣州某飾品商鋪號稱：都是「銅鍍銀」（央視新聞截圖）

按照內地強制性標準，要求金屬鎘的含量≤100毫克每千克。鎘是一種一級致癌物，在人體裏面長期累積會引起癌症風險。

同時，消費者出現的皮膚紅腫、瘙癢、刺痛等不適症狀，往往是由鎳元素超標導致的。而這次的17件樣品中，就有一副耳環產品，鎳的含量竟超標近3倍。

市面上常見的「合金」飾品（央視新聞截圖）

調查發現，除了部分產品存在重金屬超標的情況，還存在個別商家為了提高銷售，採用合金飾品刻「金銀」標識，欺詐消費者。

飾品中常見的「999」（金的純度達到99.9%）和「S925」（銀的含量為92.5%）印記，在送檢的飾品中，實際金銀含量都遠低於標準。

李厚敏主任醫師（央視新聞截圖）

專家提醒，合金材質的飾品經過長時間佩戴磨損後會帶來健康隱患，因此消費者在選擇低價飾品時，一定要小心材質虛標和重金屬超標的潛在風險。