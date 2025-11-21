全運會2025｜東莞體操超新星　15歲柯沁沁狂攬5金2銀　劍指奧運

11月17日，15歲體操小將柯沁沁在十五運體操成年組決賽中收穫女子平衡木金牌，女子自由體操銀牌兩枚獎牌。



至此，柯沁沁成為全運會「五金王」。從東莞起步，一路披荊斬棘，這位體操新星以優異成績為自己的首次全運之旅畫上句號。

11月17日，15歲廣東體操小將柯沁沁在十五運體操成年組決賽中收穫女子平衡木金牌，女子自由體操銀牌兩枚獎牌（人民日報）

年僅15歲的柯沁沁成為全運會「五金王」：

首次亮相全運會，「10後」小將攬5金2銀

十五運會體操比賽設有青年組與成年組，共決出20枚金牌。賽事匯聚了國內頂尖體操選手，鄒敬園、劉洋、張博恆、張清穎、周雅琴、張怡涵等奧運名將及多位世界冠軍悉數登場，競爭異常激烈。

年僅15歲、首次亮相全運會的柯沁沁，在青年組比賽中已展露鋒芒，包攬自己參加的女子項目全部3枚金牌。

帶着「三金王」的氣勢，她轉戰成年組賽場，展現出「初生牛犢不怕虎」的拼勁。女團決賽中以0.002分之差與冠軍失之交臂後，柯沁沁迅速調整狀態，在15日進行的女子個人全能項目中迎頭趕上。在跳馬和高低槓稍顯落後之際，她憑藉平衡木的出色表現大幅縮小分差。最後的自由體操比拼，她頂住壓力實現大逆轉，為廣東隊贏得成年組項目的首金。

更令人驚歎的是，柯沁沁的奪牌勢頭並未停歇。在女子平衡木與自由體操項目中，她再獲1金1銀。最終，她以5金2銀的耀眼成績收官。

柯沁沁十五運會獲獎情況：

十五運會體操青年組：

女子團體冠軍

女子個人全能冠軍

高低槓平衡木跳馬全能冠軍



十五運會體操成年組：

女子個人全能冠軍

女子平衡木冠軍

女子自由體操亞軍

女子團體亞軍



「希望能夠站上奧運會的舞台」

2016年，東莞體校體操隊教練組在長安鎮體操網點遴選苗子時，一眼相中了柯沁沁。隨後，她正式加入東莞體校體操隊，投入系統訓練。2019年，柯沁沁被推薦至深圳，成為體操項目「示範基地」深圳-東莞聯合培養運動員。

首次亮相全運會，「10後」小將柯沁沁攬5金2銀（人民日報）

此後，因為表現突出，她被輸送到廣東省隊，進入更為專業和系統的訓練階段。

本屆全運會周期，她進步神速，逐漸在國內賽場上展現出競爭力。柯沁沁在十五運賽場上大放異彩，這不僅是她體操生涯的一次重要突破，也為正處於洛杉磯奧運會備戰周期開局階段的中國女子體操注入了新的活力與希望。

展望未來，柯沁沁滿懷信心地定下了新目標：

希望能在世錦賽『上牆』（登上世界冠軍榜），也希望能夠站上奧運會的舞台。

祝賀柯沁沁！期待她在未來的賽場上再創佳績！