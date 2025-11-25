武漢51歲男突發疾病身亡　救命藥滯留前台5小時　酒店僅賠償2萬元

近日，武漢一男子在酒店發病後托朋友送藥，救命藥品被滯留在前台5小時導致男子不幸死亡，事後酒店推脫僅賠償2萬元（人民幣，下同），引發廣泛關注。



據內媒報道，11月20日下午3點，湖北武漢51歲的老胡被發現在雅斯特酒店房間死亡。11月24日，幫武漢51歲男子老胡送藥的韓順（化名）向還原了事件經過。

老胡入住的雅斯特酒店。（封面新聞）

韓順和老胡在青年時期認識，知道老胡的綽號「瓜老闆」，但並不清楚真名。11月19日晚，老胡入住陽邏經濟開發區雅斯特酒店。11月20日上午9點19分，老胡打電話讓韓順幫忙送藥。

雅斯特酒店的CCTV顯示，韓順在9點40分到達前台，並告知給胡姓朋友送藥，但無法提供全名，電話也無法打通。工作人員允許他將藥品放在前台，讓客人自行取走。韓順在現場撥打電話無果，告訴工作人員「還是沒人接，等下他電話打通了下來取」，同時轉身走出畫面。酒店前台人員目送他離開，未作回應。

滯留在前台的藥品之一。（封面新聞）

之後，酒店保潔人員下午3點收拾房間時發現老胡在房間內死亡，法院推斷老胡是突發疾病死亡，死亡時間在中午12點至下午2點之間。

老胡家人查看CCTV時發現，該藥品在前台滯留5個多小時，酒店未採取任何排查措施，藥品主要用于治療心絞痛、高血壓和糖尿病。

滯留在前台的藥品之一。（封面新聞）

11月24日，雅斯特酒店工作人員回應稱，老胡是酒店的金牌會員，可以延遲到下午3點退房，一般中午不會打擾住客。

同時，送藥者不能說出全名，也未告知病情，前台人員出於私隱考慮，沒有打開膠袋看是什麼藥品，但否認說過「無幫忙送藥的義務」。

老胡生前未接到的電話。（封面新聞）

老胡的家屬表示，此前相關部門組織過兩次調解，但酒店僅願給予2萬元人道主義補償，態度還很強硬，而眼下只能通過解剖遺體和司法鑑定，來確認酒店過失比例進而維權。