11人逃票遊廬山1人墮亡　參與者被追償7.4萬救援費　組織者遭行拘

11月15日，江西省應急管理廳發佈廬山「9·27」背包客野遊救援事件處理結果：對被困的10名背包客追償7.4萬元（人民幣，下同）救援費用，野遊活動組織者行政拘留10日。



9月27日，11名背包客通過微信群相約去爬江西省的九江廬山，集結後卻前往廬山五老峰景區未開放區域「四峰澗」探險。下午16:30分，其中1名背包客懸崖壁墮下，不幸身亡。

江西應急廳對「野遊」實施雙懲（江西應急廳官網）

看到同伴墮崖後，2名背包客自發去尋找墮崖者，剩餘的8個人立刻向江西廬山景區消防救援大隊報警，稱在登山途中被困，請求救援。

救援大隊的站長王飛宇講述，救援大隊到達現場後，馬上用無人機到處尋找，最終在五老峰當中的第四峰，海拔1200多米的懸崖處發現了被困人員。整個懸崖幾乎是垂直的，8名被困人員就蜷縮在懸崖縫隙里，稍有不慎就可能墮崖。

8名背包客被困在了海拔1200多米的懸崖（央視新聞）

最終救援大隊架設安全繩，從山頂索降，到第二天晚上9時許，才將8人全部轉移到安全地帶。

救援大隊架設安全繩，從山頂索降（央視新聞）

為保證救援期間所有人員安全，當地政府對關閉了2天的景區，造成損失。據央視新聞報道，考慮到動用大量公共資源實施救援，江西首次對違法違規探險活動實行「雙懲」：對組織者予以治安拘留10日，對參與者予以治安罰款7.4萬元。對違規探險者同步追究行政與民事責任，此案例引發廣泛關注，不少網民表示「支持嚴懲！」「建議全國推廣」。