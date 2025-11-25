有片｜貴州黔靈山猴群蜂擁下山 目擊者：嚇得汗毛直立
撰文：盛昀
近日有網民拍片稱，其在貴州貴陽黔靈山坐纜車時遇到猴群蜂擁下山。據《極目新聞》，工作人員稱，猴子集體衝下山的情況比較少見。
網傳影片顯示，一群猴子從墻上溜下，又往山林方向飛竄。拍片者稱：「不知道它們去幹啥，是不是打群架去了？當猴子從我身後、上方、側面衝出來時，嚇得我汗毛都立起來了。」
不少網民在評論區猜測原因：「看這架勢應該是要去打群架啊。」「像極了中午下課去食堂的樣子。」「這場面我當年也見過，十萬天兵天將攻打花果山的時候，那些猴子也是這樣衝出來的。」「今年去過一次，保安說這個是猴子換山頭。」
據《極目新聞》，一名黔靈山公園職員看過影片後證實，影片確實拍攝於黔靈山，具體時間不明，猴子集體衝下山的情況比較少見。另一名工作人員稱，園內有上千隻野生的猴子，不清楚這群猴子集體狂奔的原因。
