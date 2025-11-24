央視曝山東農民麵條廠自製飛機對外售賣　在農田試飛、螺絲生鏽

《央視財經》報道，山東有農民在麵條廠內自製飛機並對外售賣，試飛的「機場」則是農田內開闢出來的道路。除此之外，在短影音平台還有不少博主分享自製的飛機並公開售賣，售價由8萬元（人民幣，下同）至數十萬元不等。知情人介紹，這些自製飛機的材料、結構、性能，並無專業機構認證，生產標準因人而異，缺乏保證。



短影音平台上的自製飛機。（央視財經）

有不少人想購買。（央視財經）

在短影音平台上，有主播分享自製飛機過程或駕駛自製飛機飛翔，標籤則是 「農民造飛機」 等，吸引不少關注。

自製飛機。（央視財經）

在二手平台上售賣。（央視財經）

這些博主主頁都標註着 「愛好手搓飛機」 等介紹，其自製飛機多在院子、車庫等場地生產，配件多為自行改裝，還有不少網友在評論區尋求購買。在二手交易平台，還有不少自製飛機被公開售賣，售價由8萬元至數十萬元不等。有知情人介紹，這些自製飛機的材料、結構、性能，並無專業機構認證，生產標準因人而異，缺乏保證。

山東農民面條廠內自製飛機

央視記者以訂貨為由聯繫了賣家老周，來到了位於山東鄒平魏橋鎮的「生產車間」，進門看到的竟是一大堆包裝整齊的麵條。老周介紹，工廠主營業務是生產麵條，因為生產麵條機的機床與製造飛機的機床能夠通用，所以拉了幾個人成立了飛機製作工作室，賣麵條的同時做起了定製飛機的生意。

麵條堆積在工廠。（央視財經）

售賣的旋翼飛機。（央視財經）

「生產車間」的三架飛機的機身污穢不堪，甚至螺絲都生鏽了。老周和合夥人坦言，像他們這種小作坊，壓根就無法取得民航主管部門的生產經營許可以及合格證。

老周還稱，會試飛調試再交貨，他提供的試飛影片顯示，試飛的「機場」是農田內開闢出來的道路。據介紹，進行試飛的老周也沒有飛行執照。

老周沒有飛行執照。（央視財經）

在農田試飛。（央視財經）

生鏽零部件、二手發動機造飛機

四川眉山的賣家永哥也在二手平台上售賣飛機，永哥介紹，自己售賣的飛機自重98千克、載荷85千克，時速100千米/小時、最高飛3000米，他此前一次性做了20架半成品，接單後組裝，至今已賣出18架，除發動機外購，其餘配件均為自製。

永哥介紹自己賣出18架飛機。（央視財經）

永哥的飛機槳葉生產出來已有4年時間，還有其他生鏽的飛機零部件散落在院子裏。永哥表示生鏽無需擔心，他曾賣出過二手發動機的飛機，並未出現問題。他認為生鏽零部件、二手發動機不影響自製飛機安全性能，且他本人也沒有飛行執照。永哥坦言，圈子裏自製飛機並銷售的愛好者均無相關許可，多數從業者及買家無飛行執照。