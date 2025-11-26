深夜樓道內驚現血手印　杭州男連追2棟樓救回一條人命

近日，家住浙江杭州的陳先生發現樓道內出現了「血手印」，卻意外緊急救回一條人命，事件獲不少網民點讚。



樓梯台階上有很多紅色液體（潮新聞）

11月18日凌晨2點多，廚師陳先生下班回家，在2樓樓梯上發現了連續的血跡，但他誤以為是飲料，未作反應。到了三樓，發現白色牆面上出現了大片的紅色手印，一住戶家的門前還有一大灘血跡。出於安全考慮，他敲響了房門。

白色牆面上出現了大片的紅色手印（杭州電視台）

該名房主反映，有一個自稱住在隔壁單元樓的男士敲錯了門，身上還有一股很大的酒味。因為當時樓道比較昏暗，加上門沒有全開，所以並不清楚醉酒男子是否流血。陳先生又跑到隔壁樓，在2樓發現了已經失去意識的醉酒男子，他大約30歲，躺在地上，右手手腕流着血。

醉酒男子的右手手腕流着血（杭州電視台）

派出所民警王丁趕到現場，男子已失去了意識。（杭州電視台）

陳先生報警後，派出所民警王丁趕到現場，聯繫了120急救人員給男子包紮傷口。在聯繫上家屬後，又立刻將男子送到醫院進行救治。

警方通過血跡和CCTV調查後發現，該男子當晚和朋友喝酒後自行回家，在經過空地時，不慎摔倒，被路邊廢棄的瓷器碎片割傷，因為醉酒意識弱，並沒有注意到自己受傷。民警王丁稱，「醉酒後會喪失部分痛覺，如果不是陳先生及時發現，估計撿不到這條命 」。目前，受傷男子已脫離生命危險。