河南火車男子醉酒後車廂內排便　周圍乘客行李、鞋子都遭殃

綜合內媒報道，11月22日，一名男子酒後在火車車廂內排便，與其他乘客發生爭吵，經調解後，醉酒乘客致歉並賠償。有目擊者稱，周圍乘客的鞋子和箱子都有遭殃。



鄭州火車男子醉酒後車廂內排便。（截圖）

11月22日，有網友拍片稱，從洛陽開往寧波的列車上，一男子上車後，因醉酒神志不清，直接在臥鋪車廂內大便。目擊者葉先生表示，周邊乘客的鞋子和箱子都有遭殃。列車長則稱， 工作三十年，頭一回碰到這種事。

鄭州火車男子醉酒後車廂內排便。（截圖）

鐵路鄭州客運段發佈說明稱：11月22日23時許，由鄭州客運段擔當的洛陽開往寧波K165次列車在南陽站停靠期間，持有中鋪車票的一男性醉酒旅客在其臥鋪車廂過道處排便，並與下鋪旅客發生爭吵。

列車長和鐵路乘警見狀後，一同協助醉酒旅客進行清潔，安撫其他旅客情緒，並為相鄰鋪位的旅客更換了全套臥具。經現場調解，醉酒旅客當面表達歉意，並對受影響的旅客進行了相應賠償。該事件未影響列車正常運行。