75歲老婦網上求認「契女」　稱可送1層樓加6位數財產　還有月薪

鄭州的75歲馬女士全網求認乾女兒：「我真心對她，她真心對我，我可以把我的另外一套房產和40萬（人民幣，下同）財產給她，每個月再支付3000元工資。」



據了解，馬女士早年離異且和家族人員無來往，曾因照看外孫女問題和大女兒鬧掰：「她說我的財產她不要，要和我斷絕關係。」

75歲老婦欲送房子全網求認一位乾女兒。（微博@小莉幫忙）

她願意給出每月三千人民幣、一套房產以及其餘存款 只為找一個乾女兒照顧她：

記者嘗試聯繫馬阿姨的大女兒，對方在得知來意後直接掛斷電話，再次撥通後說：「我自己也沒有工作，我怎麼管啊，她願意的話我把她帶到農村去，非要把我逼成精神病的話我也沒辦法。」而對於馬阿姨想找乾女兒的願望，其大女兒表示：

隨便，那都是她的東西，我管得着嗎？

馬阿姨還告訴記者，二女兒40多歲了，是一名殘疾人，獨自生活都很困難。所以想找一個乾女兒，以後會將現在住的房子留給二女兒，剩下的一套房產以及財產留給乾女兒。

內地席軍旗律師認為，根據《民法典》以及《老年人權益保障法》規定，贍養父母是成年子女的法定義務，該義務不能通過放棄繼承或其他理由免除。二女兒若被鑑定為無民事行為能力人或限制民事行為能力人，不需要承擔贍養老人的義務。

求助人作為完全民事行為能力人，自然可以與法定繼承人以外的其他人簽訂遺贈撫養協議。

