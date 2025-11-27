男子899元跟商團穿越「小鰲太」中途落單　曾因走得慢和領隊口角

鰲太穿越，又名鰲太線，是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，被譽為「行走在中華龍脊」上的探險， 然而穿越事故自2008年起逐年增加。周三（26日），一男子在跟隨團隊穿越「小鰲太」期間落單，向外求救。翌日太白縣警方證實人已安全獲救。



救援現場。（極目新聞）

據知情人士介紹，事主小張（化名）在向某領隊交了899元人民幣費用之後，於周二（25日）隨隊穿越「小鰲太」。由於走得慢，他一度和領隊發生口角。到了周三，他不幸落單，隨即向外界求助。當晚，由多人組成的救援隊伍上山救援。

有資深驢友介紹，「小鰲太」屬於鰲太線的一部分，按徒步能力強弱，完成全程約需十幾個小時到兩天。而所謂「商團」就是花錢讓領隊帶上山，確保安全地走完全程。花錢是因為有保障。據多名徒步登山愛好者發布的涉事領隊的朋友圈截圖可見，該領隊曾公開發布鰲太線區域的開團、補位等信息。

穿越鰲太線屬於非法行為。（太白山自然保護區公眾號）

周四（27日）上午，太白縣警方表示，被困人員是一名大學生，已於淩晨4時左右安全下山，「隊友沒管他，後來剩下他一個人」。工作人員又表示，穿越鰲太線屬於非法行為，因此相關行為是要受到處罰的。