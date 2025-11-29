深圳男子長期便秘未重視　插管治療糞便從口腔噴出！醫揭患這病

深圳一名男子長期便秘未有重視，插管治療時糞便竟從口腔噴出。



據《深圳晚報》報道，深圳的胡先生長期便秘未有重視，結果腹部逐漸脹大，便秘了十幾天之後，被家人緊急送醫。

經醫生診斷，胡先生並非真的便秘，而是患了「新發乙狀結腸癌並繼發腸梗阻」，腫瘤已將腸管完全堵塞，需即刻手術。

深圳男子長期便秘，治療時糞便從口腔噴出。（羊晚視頻）

醫生表示，胡先生的腸管基本上被糞便佔據，麻醉插管時糞便更從口腔噴出，腸管嚴重腫脹，有充血症狀。因此此類患者術後易出現膿毒症休克，胡先生術後就被轉入ICU監護，經過20多天的治療，成功轉回普通病房。

據了解，引起成人排便困難或腸梗阻的原因有很多，可能是炎症、腫瘤、粘連、腸扭轉、腸套疊、糞石堵塞甚至是外部壓力導致的腸腔狹窄等。醫生提醒，便秘患者應早診早治，若拖延可能導致腸梗阻，繼而引發「嘴巴排便」等極端情況。

醫生亦提醒，忍便會導致排便神經的反射異常，當人體的排便反射減弱時，人們容易出現便秘，對於「上班族」亦是如此，「很多人經常為了趕時間上班、見客戶，會硬忍。其實不洗澡、不洗臉都可以，但是大便一定不能忍。」

此外，如廁時間亦最好控制在5-8分鐘，醫生表示，先做好這兩個原則，其次才是培養好飲食習慣，學會減壓等。