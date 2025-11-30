國家二級保護動物豹貓　現身深圳龍崗區大運公園

國家二級保護動物豹貓，日前現身深圳龍崗區大運公園密林深處。

自今年9月起，香港中文大學（深圳）生物多樣性研究團隊通過設於大運公園與神仙嶺的多部紅外線相機，已多次記錄到豹貓的活躍身影。



《深圳發布》消息，發現豹貓身影的師生來自香港中文大學（深圳）「校園生物多樣性保護項目」。據介紹，學校平日會開設《與自然對話》《重新思考大灣區的環境保護》《城市生態與保護》等通識課和專業課程，鼓勵同學參與自然保護項目實踐，讓大自然成為教學課堂。

國家二級保護動物豹貓現身深圳龍崗區大運公園。（深圳發布／香港中文大學（深圳）供圖）

豹貓在大運密林出現，證明該處棲息地良好，公園內森林結構較為完整、水源充足且獵物豐富，可滿足豹貓生存需求。同時，生態連通性良好、生態服務功能健全，公園與周邊山林可能存在有效生態廊道，為物種基因交流、維持種群健康提供保障。

豹貓是貓科體形較小的獸類之一，頭體長360至660毫米，尾長200至370毫米，體重1.5至5公斤。豹貓是夜行動物，生性機警、行蹤隱秘，以洞穴為居，除繁殖期外以獨居為主，以鼠類、鳥類和小型動物為食物。

今年9月起，香港中文大學（深圳）生物多樣性研究團隊便通過布設於大運公園與神仙嶺的多台紅外相機，多次記錄到豹貓的活躍身影。（深圳發布／影片截圖）

作為森林生態系統的中上層捕食者之一，豹貓的存在反映了棲息地的健康與完整程度。豹貓分布範圍廣泛，在亞洲大陸遍及南亞次大陸、中南半島，向北延伸到俄羅斯遠東和朝鮮半島；在中國除西部和北部乾旱區及青藏高原的高海拔地區以外區域均有分布記錄。

豹貓已列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》（IUCN 2021年ver3.1）——無危。2021年，豹貓被列入《國家重點保護野生動物名錄》，為國家二級保護動物，並列入《中國生物多樣性紅色名錄：脊椎動物》的易危物種。