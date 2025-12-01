奇跡生還｜福建男上山採藥從懸崖墮下200米　被一棵樹攔住獲救

近日，福建一男子因採藥意外從懸崖處墮下200多米，幸而被崖邊一棵樹卡住，歷經約26小時的緊張搜救後被安全護送下山。



據內媒《紅星新聞》報道，11月22日下午15時，福建漳州市消防救援支隊指揮中心接到報警，兩名男子上山採藥，其中一人墮崖，幸被半山腰的一棵樹攔住，無法自行脫困急需救援。

消防員連夜進山搜救。（紅星新聞）

事發地地勢險峻，救援人員攜帶救援裝備，歷經三個小時，抵達海拔約913米的山頂。利用無人機的紅外圖傳功能，發現了在半山腰生火取暖的被困男子。

由於凌晨天色昏暗，大風影響視線，救援隊無法確認雙方之間的高度差，救援難以即刻展開。在確認男子生命體徵正常，意識清醒後，救援人員決定待天亮後再開展精確勘察。

消防員沿繩索向下移動。（紅星新聞）

救援人員即將抵達被困男子位置。（紅星新聞）

清晨6時，救援人員藉助自然光線勘察崖壁，發現被困人員位於下方約200米處，崖壁近乎垂直。 救援人員迅速在堅固位置設置錨點，逐步向下接近被困者。

經檢查，被困男子身上多處擦傷，腳踝有明顯傷口。救援人員為他處理傷口、穿戴防護裝備，由上方隊員配合拉緊繩索，將他拉回山頂。歷經約26小時的緊張搜救，該男子被安全護送下山。

救援人員將男子向安全地帶轉移。（紅星新聞）

中國消防提醒登山者，山中的自然環境較為複雜，登山前要做足準備，避免意外發生。

國家應急廣播發佈「登山迷路怎麼辦」解決方案（國家應急廣播）