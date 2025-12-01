28歲女遭高空擲磚砸中亡　兇手已伏法　家屬起訴物業等索逾200萬

2023年，28歲女遊客小婁（化名）在吉林長春市逛夜市時，遭高空擲下的磚頭砸中身亡，家屬事後起訴事發地物業、夜市管理方等，索償逾200萬元（人民幣，下同），法院未當庭宣判。

12月1日，該案再次開庭審理。被害人的姐姐婁女士稱，各被告均不認為是自己責任，不應賠償，她希望涉事方要為妹妹的遭遇負責，主動承擔相應的法律責任。



據此前報道，2023年6月22日，小婁從外地到長春遊玩，路過紅旗街萬達廣場夜市小吃街時，被高空擲下的磚頭砸中頭部，不幸去世。當晚，長春警方拘捕22歲、無業的周某，並採取刑事強制措施。同年11月27日，該案一審在長春市中級人民法院開庭審理。

事發現場（新黃河）

長春市人民檢察院指控，被告人周某因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒。在6天時間內，他先後向地面投擲了兩桶5升桶裝水、3罐未開封可樂、8塊磚頭，砸中樓下小吃街3名食客及攤主，致1死1傷。2024年10月21日，該案在長春市中級人民法院開庭宣判，最高人民法院核准被告人周某死刑，立即執行。

今年9月10日，婁女士一家起訴萬達集團相關公司、公寓物業、夜市管理方等相關涉事單位違反安全保障義務責任糾紛一案，在長春市朝陽區人民法院一審開庭，家屬請求被告賠償死亡賠償金、被扶養人（婁某父母）生活費、喪葬費、精神損害慰問金等200餘萬元，法院未當庭宣判。

法院傳票（新黃河）

婁女士介紹，一審時，萬達集團、物業公司、夜市都有代表參加庭審，但其答辯均不認為是自己責任，不應賠償。她希望涉事方要為妹妹的遭遇負責，主動承擔相應的法律責任。同時也希望妹妹的遭遇能引起社會對高空拋物的關注，呼籲大家共同守護「頭頂的安全」，不要讓災難再次降臨。