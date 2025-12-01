寧波地鐵車廂廣告引爭議　網友批設計詭異：夜晚搭車會嚇一跳

近日，浙江省寧波市地鐵4號線車廂內的廣告，在社交平台上引發爭議，大量網民表示其廣告設計「詭異」、「陰間」，尤其是在夜間乘車時會被「嚇一跳」。



在社交平台上廣傳的圖片可見，爭議廣告直接鋪貼在地鐵車廂的地板上。畫面中是一隊穿著鮮豔紅色傳統服飾的迎親隊伍，但這種將人像置於乘客腳下的呈現方式，成為引發批評的焦點。

（網路截圖）

廣告圖片在網上廣傳後，迅速引發網民熱議，批評聲音集中指向其令人不安的視覺觀感和欠妥的呈現形式。

許多乘客反映，廣告在視覺上帶來直接的驚嚇感。有網民描述，在夜晚走進車廂，突然看見地板上直視前方的濃豔面孔，感到「很詭異」、「像被嚇一跳」。更有網友直言，在深夜空曠車廂的冷白燈光下，「瘆得直起雞皮疙瘩」，戲稱「這廣告是要把人送走嗎？」。

（網路截圖）

另一大爭議點在於將人像印於地板上任人踩踏的設計。不少網民認為，這種做法「踩在人家臉上確實不好」，既是對畫面中人物形象的不尊重，也讓人感覺「不吉利」。有評論尖銳指出，民俗宣傳可以接地氣，但不能太「接地府」。

11月30日，寧波地鐵客服稱，廣告展示的是寧波當地民俗「十裏紅妝」，是寧波市寧海縣及浙東地區特有的傳統婚俗。

客服表示，已經收到不少乘客反映不妥的意見，「第一是立意有點不太明確，第二是宣傳方式不太妥當，踩人家確實不好」，同時也關注到網民們的意見，已經集體提交予後台的相應部門，後續可能會有整改措施。