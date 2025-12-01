東方寶石｜朱䴉「平平」在北京動物園離世　創近40歲長壽奇蹟

北京動物園12月1日在微博發佈消息稱，「平平」這位創造了近40歲長壽奇蹟的朱䴉，已在安詳中走完了牠傳奇的一生。



朱䴉被譽為「東方寶石」、「吉祥之鳥」，在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》（IUCN）中被列為瀕危物種，並在中國《國家重點保護野生動物名錄》中被列為一級保護動物。



北京動物園微博寫道：「平平」這位創造了近40歲長壽奇蹟的朱䴉，已在安詳中走完了牠傳奇的一生。「平平」的一生，如同一本厚重的史書，記錄着中國朱䴉保護從絕境到新生的四十年，是中國野生動物保護事業一個微小而輝煌的篇章。

「平平」37歲生日。（北京動物園）

「平平」和伴侶「青青」。（北京動物園）

朱䴉是最古老的鳥類之一，被譽為東方寶石，是東亞特有種，曾廣泛分布於亞洲東部。

然而由於戰爭、自然災害和棲息地被不斷破壞，至20世紀70年代，朱䴉在野外幾乎滅絕。轉機出現在1981年5月，中國鳥類學家劉蔭增先生最終在陝西省洋縣發現了2對成鳥，其中一對成鳥繁殖出了3隻幼鳥，這是全球發現的僅有的7隻朱䴉。

「平平」。（北京動物園）

「平平」1986年從洋縣送來，是世界上最長壽的人工飼養朱䴉。在近40年的生命中，牠見證了：從7隻到超過萬隻的種群奇蹟；從洋縣一隅到遍佈多省的野化放歸；從瀕臨滅絕到翱翔藍天的東方寶石重生。

幾年前，「平平」超越了日本朱䴉「金」的存活年限；在牠生命的最後一個春天，動物園為牠慶祝了39歲生日，這對於平均壽命遠低於此的鳥類而言，是一個不可思議的奇蹟。

「平平」39歲生日。（北京動物園）

朱䴉被譽為「東方寶石」、「吉祥之鳥」。（新華社）

