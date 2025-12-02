溫州多名幹部被舉報用「人臉面具」代打卡　網購十幾蚊可訂製

浙江溫州李家垟社區近日多名社區幹部（包括社區書記）被舉報存在弄虛作假行為：他們使用訂製的人臉面具進行 「刷臉」 打卡，機器均顯示識別成功。社區書記回應態度模糊，相關調查仍在持續中。



據《溫州都市報》報道，11月27日，浙江溫州的李先生反映，李家垟社區有多位幹部在工作考勤上弄虛作假，黨委書記李某某不懼打卡機頭頂的攝像頭，帶頭使用「人臉面具」進行刷臉打卡。

監控畫面顯示，多位幹部手裏拿着好幾個人的面具，輪番在打卡機上簽到，機器均顯示識別成功，其中包括黨委書記。李先生希望相關部門儘快查明問題，做出嚴肅處理。

龍港市委社會工作部出具《告知書》：李先生於2025年10月23日反映的「溫州市龍港市龍江第二聯合黨委及李家垟社區幹部嚴重違紀行為的問題」已被受理。依據《信訪工作條例》相關規定，承諾在2025年12月31日前將處理結果反饋給舉報人李先生。

據《澎湃新聞》消息，11月28日下午，記者在追問被指控的李家垟社區黨委書記情況是否屬實時，對方告知「不清楚，去問我領導」。同日，浙江溫州龍港市委社會工作部主要負責人婉拒了採訪。

幹部在拿着別人的面具打卡(溫州都市報)

網民們熱議，之所以用面具就能打卡成功，主要是人臉識別打卡系統的原理簡單。攝像頭捕捉人臉圖像，算法分析面部關鍵點（眼睛間距、鼻樑弧度等），生成特徵向量，然後再與數據庫中預存的人臉模板比對，相似度超過閾值即判定成功！

人臉識別面具在網絡上售賣火爆（淘寶）

在購物平台上搜索「訂製面具」「刷臉打卡神器」等關鍵詞，隨機出現多家「人臉識別面具訂製商家」，價格在10元至40元人民之間，不少買家給予好評，稱「便宜好用」。