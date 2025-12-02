優獸大都會2｜山東農村90後用小麥拼出朱迪與阿力　歷時6小時完成

截至12月1日，在內地上映6天的《優獸大都會2》（Zootopia 2，內地譯《瘋狂動物城》），累計票房已經突破20億元（人民幣，下同）。票房之外，不少商場也引入了主題特展及驗活動，打造多個經典場景。

《優獸大都會》系列電影粉絲、來自山東農村的趙同愷，近日就在自家門前用黑小麥「手搓」一幅約15㎡的巨型卡通畫，21個小時內就收獲200多萬點讚。



《極目新聞》報道，33歲的趙同愷是山東濱州市惠民縣胡集鎮東趙村人，從小就喜歡畫畫，10歲時就用棍在泥土上畫畫，還用小麥、粟米等拼圖作畫。

12月2日，趙同愷介紹，他很喜歡《優獸大都會》系列電影，12月1日上午9時許，他開始用粉筆在家門前的地板畫出電影角色朱迪與阿力的輪廓，然後用自家農田收獲的黑小麥，沿著粉筆輪廓一點點拼出卡通形象畫。

趙同愷用黑小麥作畫。（影片截圖）

趙同愷用黑小麥拼出朱迪。（影片截圖）

趙同愷稱，卡通畫面積約15㎡左右，用了50斤黑小麥，用時約6小時，直到當日下午3時才全部完成。他表示，黑小麥和水泥地面的色彩對比較強，但拼圖的過程比較麻煩，要不斷調整，最後用長木棍綁上手機拍照，檢查畫面是否完整、形象、逼真。

趙同愷將小麥畫上傳至社交平台後，截至12月2日中午12時半，他在21小時內收獲200多萬點讚、5000餘萬閱讀量。

趙同愷不斷調整細節。（影片截圖）

趙同愷用黑小麥拼出朱迪與阿力。（影片截圖）

他表示，自己常年在家務農，種了二十多畝地，他不是美術科班出身，但成家立業後沒有放棄畫畫，平常會上網學免費的繪畫知識，還去濟南學過兩個月牆體彩繪。

2024年9月7日，趙同愷第一次將自己用谷物作畫的過程和作品上傳至網上，未料深受網民喜愛。此後，他都會在農閒時用黑小麥、粟米等谷物拼出時下流行的形象，如袁隆平、周星馳、雷鋒等人物形象，三星堆文物、長城、航母等實物形象，還有《哪咤》中的哪咤、申公豹等。