優獸大都會2｜山東農村90後用小麥拼出朱迪與阿力 歷時6小時完成
撰文：林芷瑩
出版：更新：
截至12月1日，在內地上映6天的《優獸大都會2》（Zootopia 2，內地譯《瘋狂動物城》），累計票房已經突破20億元（人民幣，下同）。票房之外，不少商場也引入了主題特展及驗活動，打造多個經典場景。
《優獸大都會》系列電影粉絲、來自山東農村的趙同愷，近日就在自家門前用黑小麥「手搓」一幅約15㎡的巨型卡通畫，21個小時內就收獲200多萬點讚。
《極目新聞》報道，33歲的趙同愷是山東濱州市惠民縣胡集鎮東趙村人，從小就喜歡畫畫，10歲時就用棍在泥土上畫畫，還用小麥、粟米等拼圖作畫。
12月2日，趙同愷介紹，他很喜歡《優獸大都會》系列電影，12月1日上午9時許，他開始用粉筆在家門前的地板畫出電影角色朱迪與阿力的輪廓，然後用自家農田收獲的黑小麥，沿著粉筆輪廓一點點拼出卡通形象畫。
趙同愷稱，卡通畫面積約15㎡左右，用了50斤黑小麥，用時約6小時，直到當日下午3時才全部完成。他表示，黑小麥和水泥地面的色彩對比較強，但拼圖的過程比較麻煩，要不斷調整，最後用長木棍綁上手機拍照，檢查畫面是否完整、形象、逼真。
趙同愷將小麥畫上傳至社交平台後，截至12月2日中午12時半，他在21小時內收獲200多萬點讚、5000餘萬閱讀量。
他表示，自己常年在家務農，種了二十多畝地，他不是美術科班出身，但成家立業後沒有放棄畫畫，平常會上網學免費的繪畫知識，還去濟南學過兩個月牆體彩繪。
2024年9月7日，趙同愷第一次將自己用谷物作畫的過程和作品上傳至網上，未料深受網民喜愛。此後，他都會在農閒時用黑小麥、粟米等谷物拼出時下流行的形象，如袁隆平、周星馳、雷鋒等人物形象，三星堆文物、長城、航母等實物形象，還有《哪咤》中的哪咤、申公豹等。
《優獸大都會2》內地上映5日狂收19億 成今年進口片內地票房冠軍四川一動物園金錢豹發福成網紅 外形竟似足《優獸大都會》一角色重慶健美比賽混入「小胖子」首輪即出局 網友調侃：去練膽的選手中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天 成果曝光 作者驚呆祝賀