深圳「望郎歸」再有徒步者失聯　4個月來已有4人出事

12月1日，有消息稱，深圳「望郎歸」地區再次出現徒步者失聯事件，當地應急部門已請求民間戶外愛好者協助搜尋一名23歲的男性失蹤者。12月2日上午，深圳市大鵬新區南澳辦事處應急指揮中心的工作人員確認了此事，並表示已安排相關的搜尋行動。



報道指，失聯者為23歲的溫某，他於11月30日上午10:35獨自從鹿雁科考線的起點出發，前往大雁頂（望郎歸）方向後失去聯絡。

南澳辦事處工作人員在接受採訪時重申了搜救行動的安排，但同時表示目前現場還未傳回進一步消息。

網友發布的搜救信息。（上游新聞）

「望郎歸」山峰位於大鵬半島七娘山主峰東南方向，海拔約434米，因山頂獨特的風化花崗岩形狀而得名。此地屬於深圳大鵬半島國家地質公園的未開放區域，由於其壯麗的自然景觀，吸引了不少徒步愛好者。然而，今年8月至10月間，該區域接連發生了三起徒步者失聯事件，引起了社會的廣泛關注。溫某的失聯也使他成為四個月內該地區的第四名失踪徒步者。

作為管理主體之一的大鵬半島國家地質自然公園此前曾明確提示，該區域存在「山高路險，極易發生危險」的風險，並呼籲遊客要遵從工作人員的安排，避免進入未開放區域。公園管理處的工作人員表示，他們已設置了多個警示牌，並進行定期的巡查和勸阻，但仍有遊客不顧風險進入危險地區。

一位當地戶外愛好者告訴記者，11月29日他在前往大雁頂的過程中，發現鹿雁科考線的起點處已豎起了醒目的警示牌，詳細列出了自今年8月以來的三起失聯事件。此外，通往「望郎歸」的幾個路口也懸挂了相似內容的警示牌。

大鵬半島國家地質自然公園的警示案例牌。（上游新聞）

據以往報道，今年8月10日，27歲的蔡某在「望郎歸」失聯，並於10月18日被證實遇難。9月6日，58歲的魏某在大鵬七娘山進行徒步時失聯，最終於9月11日被發現已無生命跡象。10月16日，32歲的鐘某軍也在此地失蹤，10月22日被找到時已確認喪生。

針對接連出現的失聯事件，深圳市大鵬新區山地戶外運動協會的負責人表示，「望郎歸」區域的山路複雜，有很多岔路，某些路段陡峭且不易行走，走錯路的風險極大。此外，由於近期深圳氣溫較高，熱射病與中暑的風險也隨之增加。

值得一提的是，10月19日，一名22歲男子在「望郎歸」徒步時因體力不支而暈倒，經醫院診斷為熱射病和腦水腫，現仍在ICU接受治療。