廣西企業掛「進入廠區請自覺放棄一切自由」標語　網民批似入獄

廣西欽州有企業在工廠大門掛上「進入廠區，請自覺放棄一切自由」的大字標語，引發網民熱議，有人直言「這哪裏是進入廠區呀？分明是進入看守所跟監獄」，但也有人認為標語內容並無不妥，「難道你想進入廠區想像在家裏一樣嗎？想幹啥幹啥」。



《瀟湘晨報》報道，12月2日，該企業的工作人員稱，標語一事可以咨詢當地警方，「不要網上有什麽事就找到我們，有什麽事情找公安去，吃飽了撐著是不是，幹點正事，作為人」。

同日，欽州港派出所的工作人員表示，前幾天向涉事企業反映標語問題，次日標語已被撤走。欽州港綜合執法局工作人員稱，該局只能要求企業整改，但對方已撤走標語，「也做不了什麽了」。欽州市勞動部門工作人員表示，標語內容確有不妥，後續將聯繫企業了解情況。

標語一事在網上引起討論，有網民直言員工根本不是進入廠區工作，「分明是進入看守所跟監獄，將職工當成犯人對待」、「現在把工人當牛馬都這麽明目張膽嗎？」。

有人認為，企業掛這種標語，除了製造對立情緒，對安全生產完全沒有幫助，「想抓好安全，不如把錢花在更新防護設備、加強員工培訓上」、公司管理層是不是覺得這是一種『狼性文化』？這種思維模式不改，今天撤了標語，明天還會用別的方式體現出來」、「看到這種標語，有本事的年輕人誰還敢去？優秀的企業都在拼企業文化吸引人才，這倒好，直接勸退」。

不過，也有網民認為企業掛此標語問題不大，「人家說的也沒毛病吶！難道你想進入廠區想像在家裏一樣嗎？想幹啥幹啥……」、「其實也對，進入廠區就要自律，自尊，不要帶自由主義進廠，我個人覺得很好」、「有啥受不了的，公司掏錢本來就是買的你時間，既然把自己的時間賣給了公司肯定就要聽從公司的安排哪來什麽自由，想自由那就去做『自由職業』就行了，做人不能既要又要」。