江蘇17歲男自述火場單手抱嫲嫲逃生　雖患急性肺炎但嫲嫲毫髮無傷

12月1日，江蘇蘇州發生電動電單車起火事件，一名17歲少年立刻抱起嫲嫲下樓，雖然吸入煙塵致急性肺炎，但嫲嫲毫髮無傷。目前該少年身體已無大礙，恢復正常上學。



少年和嫲嫲。（抖音@藤椒魚）

據內媒《中國青年報》報道，12月1日，江蘇蘇州的一處地下車庫，2輛電動電單車突然起火，產生大量濃煙蔓延到樓上，樓道的可見度變低。17歲的博主「藤椒魚」在社交平台發佈影片稱，他們家住4樓，在意識到發生火災後，立刻抱起腿腳不便的嫲嫲衝出家門。

由於樓道裏有濃煙，視野受阻的他只好單手抱着嫲嫲，單手摸着樓梯下樓，又因無法捂住口鼻，吸入煙塵。不過他感到開心的是，嫲嫲在他的懷裏只吸入了少量濃煙，毫髮無傷。後經過醫院檢查後，男孩確診急性肺炎。

17歲少年火場救出嫲嫲，滿臉灰塵，獲得網民200多萬點讚。（抖音@藤椒魚）

17歲少年火場救出嫲嫲，滿臉灰塵致急性肺炎。（抖音@藤椒魚）

他灰頭土臉的模樣收穫了網民的百萬點讚：「眼裏沒有一絲猶豫，只有對自己救出奶奶的滿意。」「你這情況火勢肯定很大這還能救人出來真的很厲害了。」「太厲害了帥哥，你永遠是奶奶的好孫子。」

12月2日，博主藤椒魚對內媒表示，他身體現在沒有大礙，已恢復正常上學。平時他就和嫲嫲關係好，必須抱着嫲嫲一起逃生。