長沙燒烤店疑直播煮貓爪惹眾怒　商家澄清為狗肉：沒有違法

12月1日，多名網民舉報湖南長沙的一家燒烤店在直播烹煮小貓的爪子。2日，店家回應，「當天直播畫面裏烹煮的是狗爪，沒有渠道去搞違法的東西」。



燒烤店直播烹煮「動物爪子」被網民舉報。（現代快報）

據內媒《現代快報》報道，湖南長沙的一家燒烤店在社交平台直播烹煮小動物的爪子，引發關注。因為爪子有肉墊，直播間發出多條彈幕，以為是貓爪，隨後多名網友向平台舉報。

在直播間可以看到，涉事的燒烤店以第一視角拍攝烹煮食物和切塊裝盤的過程。幾十個動物爪子已經被煮得熟透泛白，可以清晰看到趾骨和肉墊的輪廓。

2日，涉事燒烤店的經營者張先生表示，烹煮的並非貓爪，而是狗爪，對於網民關心的狗爪來源是否正規，他未正面回覆，只說「有客人要，我們就弄這個菜品。現在餐飲食材抓得這麼嚴，我們沒有渠道去搞違法的東西。」

長沙縣市場監督管理局星沙市場監督管理所的工作人員表示，出售狗肉的商家需要持有食品經營許可證，售賣的狗肉需要有合法渠道來源，證明狗肉來源正規。

燒烤店的外賣APP上顯示出售狗肉。（現代快報）

直播的燒烤店是一家連鎖店，該品牌店的另一家經營者表示，店裏售賣的狗肉，是從當地的狗肉市場進貨來的，但不清楚狗肉的檢疫問題。

截止12月3日，相關部門暫未公佈對該燒烤店食材的核查結果。