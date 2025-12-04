上海至阿根廷首都橫跨東西、南北半球　全球最長單程航線正式通航

今日（4日）淩晨，隨著中國東方航空MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經新西蘭奧克蘭最終將到達阿根廷布宜諾斯艾利斯，全球最長單程航線今天正式通航。



此次開通的新航線，計劃每周執行兩班往返航班。該航線橫跨東西半球與南北半球、航程約兩萬公里，刷新了全球最長單程航線的紀錄，並將中國至南美的航程縮短4小時以上。

除了飛行距離創下全球之最，新航線填補了上海至南美核心城市直飛航線的空白，構建了橫跨太平洋的「南向通道」飛行路徑，重塑了三大洲之間的航空出行方式。

MU745航班從上海浦東國際機場起飛。（央視新聞）

早前報道指出，據東航App顯示，從上海出發至阿根廷航程約25小時55分鐘，回程時間更長，達29小時。由於上海至布宜諾斯艾利斯的直線距離超過2萬公里，現階段尚無任何機型能直飛，因此必須在奧克蘭經停。

報道強調，相較過去內地旅客需經歐洲或北美中轉才能抵達南美，此次東航選擇經停新西蘭，不僅航程較短，時差負擔亦減輕，對乘客便利性有明顯提升。東航同時計劃申請第五航權，可在奧克蘭上下客與貨物。

對於這條超長航線，不少內地網民表達期待，有人留言稱「終於不用繞道歐洲了！」、「飛南美終於不用轉2次機了，雖然還是要經停」。但也有網民打趣表示擔心體驗，「想看經濟艙體驗報告，坐完了屁股會不會疼得不行」、「看著腰已經開始疼了」、「這種航線經濟艙估計能坐出心理陰影」、「建議配個按摩師隨機」。