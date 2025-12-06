重慶酒吧徵人月薪50萬網民憂詐騙　負責人：屬實，銷售能提成80%

11月30日，重慶市一酒吧招聘員工，月薪最低為50萬元（人民幣，下同），最高可達100萬元，一經發出引發廣泛關注。該酒吧負責人證實薪資為真，他表示，「崗位有銷售性質，可提成80%」，他更豪言，「你幫我賣1000萬，你拿800萬都行。」。



據內媒《極目新聞》、《第一財經》報道，有網民在社交平台發帖稱，重慶市觀音橋商圈北城天街一酒吧招聘多個崗位，服務員為最低月薪50萬元，大堂經理的月薪可拿到最高100萬元。圖片中附有地址和聯繫電話，引發網民質疑。

服務員月薪50萬元，大堂經理的月薪100萬元。（極目新聞）

12月1日，內媒記者致電該酒吧負責人，對方表示招牌上的薪資屬實。因為該酒吧是重慶30年的連鎖品牌，客源較多，這些崗位都帶有銷售性質。

負責人還提到，他們會給會員充卡，若銷售人員業績出色，賣100萬元可以提成80%。酒吧將會在12月15日開業，現在就可以入職培訓。

內媒記者注意到，招聘廣告牌上的薪資部分已用白紙覆蓋，負責人表示是因為引發了網絡關注，有關部門要求遮擋，但薪資情況確實屬實，「你幫我賣1000萬，你拿800萬都行」，但招聘啟事中並未對此明確說明，被指具有欺騙性。

招聘廣告牌上的薪資部分已用白紙覆蓋。（第一財經）

12月2日，內媒記者以求職者身份致電招聘廣告上的聯繫電話，對方僅表示相關崗位只招收本地人，隨後掛斷電話，原本8個招聘崗位也縮減至5個。

網民們對該招聘啟事議論紛紛：「你敢充值，它就敢跑路」、「這是要賣到緬北去吧」「50萬不會是越南幣吧？」

網民討論熱度高，紛紛表示「不可輕信」。（網易新聞）

重慶市江北區觀音橋商圈管理辦公室工作人員表示，該酒吧屬其管轄區域，是他們責令酒吧整改招聘廣告內容。「我們聯合城管部門到現場核查了，此類廣告疑似商家搞營銷噱頭，存在誇大宣傳嫌疑，我們第一時間責令商家予以撤銷，杜絕此類違規宣傳行為」。