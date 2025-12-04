有片｜重慶私家車違規掉頭迎面撞裝甲車　網民侃：屬於碰瓷坦克了

重慶有私家車違規掉頭時，迎面撞上一輛正常直行的裝甲車，更殃及路邊其他車輛。經交警部門認定，私家車司機因掉頭未讓直行車輛，需承擔全部責任。



《大河報》報道，11月29日，重慶九龍坡區一個十字路口，一輛白色大眾私家車掉頭時，迎面撞上一輛正常直行的裝甲車，連路邊停放的蔚來SUV都被殃及。

影片顯示，當時裝甲車直行通過路口，車身塗裝和特殊外形十分醒目，但對向車道的白色私家車突然在路中打燈掉頭，裝甲車雖緊急剎車，但兩車距離過近，仍撞上白色車的車尾。

白色私家車在路中央打燈掉頭。（影片截圖）

白色私家車掉頭時，迎面撞上一輛正常直行的裝甲車。（影片截圖）

裝甲車雖緊急剎車，但兩車距離過近，仍撞上白色車的車尾。（影片截圖）

私家車被撞彈開數米，前保險杠（Bumper）脫落，車窗碎裂，零件散落一地；裝甲車穩如磐石，車身毫無凹陷變形。幸事故未造成人員傷亡，被殃及的蔚來SUV僅車身輕微剮擦。

網傳的事故責任認定書顯示，交警部門經現場勘查和影片比對明確判定，白色私家車司機在掉頭時未觀察路況，妨礙正常行駛的車輛，違反道路通行規則，需承擔此次事故的全部責任，裝甲車司機及蔚來車主無責。

坦克撞上白色車的車尾，殃及停在路邊的蔚來SUV。（大河報）

坦克撞上白色車的車尾，殃及停在路邊的蔚來SUV。（大河報）

事故責任認定書顯示，白色私家車司機在掉頭時未觀察路況，妨礙正常行駛的車輛，違反道路通行規則，需承擔此次事故的全部責任。（微博@PS3保羅）

交警部門也借此事提醒，《道路交通安全法實施條例》早已明確，機動車掉頭需以不妨礙他人通行為前提，「路口掉頭前務必左右觀察，確認安全再行動，別拿自己和他人的安全賭運氣」。

網民睇法：

哇塞，這個有點刺激啊，也有獨一份的經歷

屬於碰瓷坦克了

還好只是車壞，不是人有事

這種裝甲鋼板估計也就掉一點漆 調頭回去重噴就行了 廠子就在那附近

還好後車裝了行車記錄儀，要是沒裝，這事還真說不清楚。

明顯是變道沒完成就撞上了，這種情況變道方全責沒毛病。

