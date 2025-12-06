胡歌、鹿晗、楊冪都上住建局罰款名單？官員「懶政」遭批

據《極目新聞》報道，12月4日，有網民發現一份發佈在新撫區住建局官網，落款時間為2019年10月21日的《占道經營處罰名單》存在問題。在該名單中所有被處罰人均為兩字姓名，且大量姓名與胡歌、李現、金晨、鹿晗、陳赫等知名藝人完全重名，另有「蘇朋」、「林志」等與明星姓名僅一字之差的疑似化用名。



12月5日，遼寧省撫順市新撫區人民政府發布通報稱調查指出，新撫區住建局在執行簡易處罰程式時，未按規定登記被處罰人員姓名，並在後續備案及公示材料中使用了虛假人名，將對相關責任人違規執法行為依法依規嚴肅處理。



名單中所有被處罰人均為「兩字姓名」，且出現大量與知名藝人重名的情況。（極目新聞）

《極目新聞》指出，遼寧撫順新撫區住建局官網上多個罰款公示名單有諸多不合常理之處。例如，新撫區執法局2021年9月1日公示的一份處罰名單中，被罰款的50人姓名高度模式化，出現了丁一、李一、陳一等11個「X一」以及丁義、陳義等「X義」的名字。

而在2022年5月25日的一份公示名單中，則出現了與網絡公開文檔《10000中國普通人名大全》中完全一致的「張吉惟」、「林國瑞」等名字，進一步加深了外界對公示內容真實性的懷疑。

新撫區執法局2021年9月1日公示的多人因占道經營被行政處罰的檔案。（極目新聞）

在媒體反映問題後，撫順市及新撫區立即成立了由紀委、公安、住建等部門組成的聯合調查組。經連夜核查，官方確認了公示不實的問題。調查組已迅速將相關不實資訊從政府網站下架處理，截至12月5日，相關檔鏈接均已失效。

情況通報。（撫順市新撫區人民政府官網）

官方通報表示，將根據調查結果對相關責任人的違規行為嚴肅處理，並加強幹部作風建設以杜絕此類事件。