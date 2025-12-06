中國航海家翟墨南極行　於巴新遭破壞性劫掠　船完全喪失航行能力

中國航海家翟墨南極行途中，於巴布亞新畿內亞海域遭遇惡性搶劫事件，其「翟墨一號」帆船遭破壞性劫掠，船隻已完全喪失航行能力。

中國駐巴布亞新畿內亞大使館證實事件，並指當地警方也已介入。



中國航海家翟墨南極行途中，於巴布亞新畿內亞海域遭遇惡性搶劫事件。（翟墨國際航海中心）

據《極目新聞》報道，「翟墨國際航海中心」周五（12月5日）發文稱，中國航海家翟墨發起帆船環航南極洲活動，周二（12月2日）抵達巴布亞新畿內亞海域。應當地有關部門要求，必須全體船員乘坐水警艇前往首都辦理入境通關手續，臨行前當地警力及村民已向水警明確承諾代為守護船隻。

惟周四（12月4日）清晨，當翟墨一行乘水警艇返回帆船時，發現「翟墨一號」已遭不明人員非法侵入並實施破壞性洗劫。

中國駐巴布亞新畿內亞大使館證實事件，並指當地警方也已介入。（翟墨國際航海中心）

經現場核查，搶劫造成的損失極具破壞性，航行船隻設備全部遭毀滅性劫掠拆毀，包括引擎、發電機、纜索帆具、救生艇、舷外機等核心部件，以及船上所有電器、家具等物品；船載功能性設備與財物悉數遺失，涵蓋證件文書、通訊導航系統、攝影攝像器材、直播設備、海事衛星設備等全部必備物資；作案人員蓄意打開船底閥，導致全船艙室被海水長時間浸泡，這艘曾成功完成北冰洋環航的遠洋帆船遭受毀滅性損傷，已完全喪失航行能力。

事件發生後，當地警方開展搜尋，攔截了一艘參與洗劫的當地船隻，檢獲部分被盜設備財物，但其餘作案船隻及涉案人員仍在逃，案件正進一步偵辦中。

目前，翟墨一行人身安全無虞。因受到船隻毀滅性損毀影響，原定本年度完成的南極環航計劃將被迫調整。

翟墨是中國帆船環球航海第一人。（網上圖片）

對此，中國駐巴布亞新畿內亞大使館表示，情況屬實，翟墨本人沒事，船隻受到了嚴重損壞。目前大使館正協助處理此事，當地警方也已介入。

據公開資料顯示，翟墨，男，1968年出生於山東泰安，中國帆船環球航海第一人、感動中國人物之一、海洋公益形象大使。他於2021年6月到2022年11月完成「人類首次不停靠環航北冰洋」航行。