酒後多次毆打妻子　致面部瘀青、眼無法睜開　湖南7旬漢被拘

湖南岳陽一名75歲男子，酒後兩次毆打妻子致輕微傷。當地警方通報指，男子目前已被警方拘捕。當地婦聯已對受害者進行慰問和心理疏導。



周四（12月4日），多段關於湖南岳陽平江縣梅仙鎮某村一名婦女多次遭丈夫家暴導致受傷的影片在網絡引起熱議。周五（12月5日），平江縣婦聯表示，婦聯、政法委、公安等多部門已介入調查。傷者已被送往醫院接受治療，事件詳細情況正在調查中。

至於婦女傷情，網傳畫面顯示，她面部有多處瘀青、眼部腫起，一隻眼睛無法睜開，耳朵上也有一處較大的傷疤。有網民稱，這名婦女被丈夫多次毆打住院，出院後再次遭到毆打，造成現在的樣子。還有網民說，婦女已被打成了「弱智」。

婦女面部有多處瘀青、眼部腫起。（縱覽新聞）

及至周六（12月6日），湖南平江縣聯合處置組情況通報稱，12月4日11時許接獲報警，一老年婦女被打傷。經查，12月2日至3日，梅仙鎮白狄村75歲男性村民陳某明，酒後兩次毆打妻子劉某相，法醫鑑定為輕微傷。

通報指，陳某明已被警方拘捕，案件正在辦理中。縣婦聯會同屬地鄉鎮第一時間到醫院，對受害者慰問和心理疏導。

通報續指，目前，縣委政法委牽頭，縣婦聯等單位已成立聯合處置組開展工作，全面保障受害者權益。