近身保護馬克龍夫人再惹關注　網民揭最美女保鑣「嚴月霞」非真名

12月3日至5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）展開訪華行程，女保鑣「嚴月霞」全程保護第一夫人布麗吉特，引發民眾關注。有網民梳理後發現，這位中國最美女保鏢真名並非「嚴月霞」，而是「徐瑾」。



據此前報道，馬克龍與夫人布麗吉特訪華3日。馬克龍專機一抵達北京，「嚴月霞」便開始陪伴在布麗吉特左右。在成都參觀大熊貓期間，「嚴月霞」亦毫不鬆懈。有網民指，隔著螢幕都能感受到犀利眼神。

中國「最美保鑣」保護法國第一夫人 眼神犀利如「飛刀」再引關注

中國最美女保鏢全程保護法國第一夫人布麗吉特。（微博@李戚i）

中國最美女保鏢全程保護法國第一夫人布麗吉特。（微博@空天礪劍）

《極目新聞》報道，2025年2月4日，時任泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）訪華。多段影片顯示，陪同佩通坦的中國女保鏢，其胸章上的名字為「徐瑾」，而非「嚴月霞」。

今年2月9日，佩通坦在個人社交平台發表影片，稱感謝中國最美女保鏢一路的付出，期待未來能在更多場合相見，還稱讚她英姿颯爽又專業。

2025年2月4日，時任泰國總理佩通坦訪華，中國最美女保鏢全程保護佩通坦。（極目新聞）

陪同佩通坦的中國女保鏢，其胸章上的名字為「徐瑾」，而非「嚴月霞」。（極目新聞）

另據《央視新聞》報道，2020年8月26日，中國人民警察警旗授旗儀式在人民大會堂舉行。公安部特勤局外賓警衛總隊的徐瑾曾作為警察代表，出席授旗儀式。

公安部特勤局外賓警衛總隊的徐瑾曾作為警察代表，出席2020年8月26日舉行的中國人民警察警旗授旗儀式。（極目新聞）

根據影片，徐瑾的外貌與女保鏢「嚴月霞」高度相似，不少網民推測，此前媒體報道的中國女保鏢嚴月霞不是真名，而應該叫徐瑾。據報道，「嚴月霞」最早的由來或與百度百科介紹有關，而這些資料的來源為網友所述，後被媒體相繼引用。