中國「最美保鑣」保護法國第一夫人　眼神犀利如「飛刀」再引關注

12月3日至5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）展開訪華行程。三天中，中國「最美保鑣」嚴月霞全程保護第一夫人布麗吉特，引發民眾關注，而在此前她還保護過訪華的敘利亞第一夫人阿斯瑪以及泰國前總理佩通坦。



馬克龍與夫人布麗吉特僅訪華3日，第一站是北京，第二站在成都。馬克龍專機一抵達北京，嚴月霞便開始陪伴在布麗吉特左右。在成都參觀大熊貓期間，嚴月霞亦毫不鬆懈。有網民指，隔著螢幕都能感受到犀利眼神。

據此前報道，嚴月霞，出生於武術世家，父親是退役特種兵，她自小研習武術，參加過不少武術比賽並獲獎無數，更進入少林寺深造。她以優異的成績考入北京體育大學武術專業，更曾打敗過5位日本空手道冠軍。大學畢業後，通過有著「中南海保鑣」之稱的中共中央辦公廳警衛局考核，成為中國國家級領導人的貼身護衛之一。

2024年，敘利亞總統訪華期間負責護衛第一夫人阿斯瑪；2025年2月泰國前總理佩通坦訪華期間全程護衛，加之此次法國總統訪華護衛第一夫人布麗吉特，嚴月霞的三次護衛都獲內地網民大讚「又美又颯」「金牌保鑣」，形容其「眼睛像能射出飛刀一樣銳利」。甚至還獲得過佩通坦親自致謝，稱「因你的守護一切順利又安心」。