小米汽車電池生產線起火？　官方澄清：操作員失誤，非設計缺陷

近日網傳小米汽車工廠內的電池生產線起火。11月23日，「小米公司發言人」在微博發文辟謠稱，此次事件是生產流程調試過程中，操作人員失誤令電芯被劃傷，導致電池包短路引起明火，並非電池本身存在設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。



「小米公司發言人」發文稱，2024年，小米汽車工廠電池車間的生產設備，在調試優化過程中，操作人員在手動模式下調試操作失誤，使得AGV(自動導引車）上托運的電池包與設備發生磕碰，電芯被劃傷，從而造成該電池包短路引起明火，火情極小。車間迅速啟動處理預案，相關火情被迅速撲滅，未波及其他生產區域，且沒有造成人員受傷。

此次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，但並不是電池本身存在設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。小米汽車所有車型電池包均堅持超高標準開發，小米SU7、小米YU7電池均滿足電池國標相關要求。

網傳影片顯示，小米汽車工廠內的電池產線起火。（影片截圖）

小米汽車工廠內的電池產線起火。（影片截圖）

小米汽車工廠內的電池產線起火，有員工手持滅火筒滅火。（影片截圖）

此外，網上還流傳了一段所謂「電池車間事件牆展示」的影片，經查證確認，相關圖片是2024年初，電池車間相關設備在「最初調試」期間的檢測驗證問題管理看板，且相關問題在量產階段之前均已解決。

文章指，工業生產領域，在新產線、新設備安裝調試初期，都會進行大量的測試、驗證、磨合，充分發現問題、磨練團隊。正是通過不斷解決這些問題，才使得設備驗證、產線磨合達到成熟狀態，再投入正式生產。綜上，這對於產品的正式生產和質量，沒有任何影響。

文章感謝外界對小米汽車的關注，感謝用戶與社會各界的監督與支持，小米將以更加嚴格的管理，守護產品安全，同時也呼籲大家不信謠、不傳謠。