江西鄱陽湖候鳥遭人投毒殺害　3人被採取刑事強制措施

內地義工方先生近日發現，江西上饒餘干縣鄱陽湖流域某濕地有人毒害候鳥，現場有多隻鳥類屍體以及多個投毒點，義工隨後報警。當地公安介入調查，目前3名疑犯已被依法採取刑事強制措施。



江西鄱陽湖有人毒殺候鳥。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，內地義工方先生對內媒《澎湃新聞》表示，11月下旬他接到網民舉報稱鄱陽湖上游的某處候鳥棲息地有人投毒毒鳥，方先生於12月5日前往現場，發現了毒鳥的餌料以及東方白鸛、蒼鷺等鳥類的屍體。

方先生表示，現場發現的毒餌，是一種名為「呋喃丹」（俗稱「扁毛霜」）的毒藥。根據現場情況他推測，投毒者是將藥撒在地上，再用稻穀覆蓋藥物作為誘餌。鳥類啄食後中毒，會出現呼吸困難、無法飛行等現象，最終窒息死亡。

現場發現的毒餌，是一種名為「呋喃丹」（俗稱「扁毛霜」）的毒藥。（澎湃新聞）

12月6日凌晨5時，方先生在上述地點發現有一名戴帽子的中年男子在棲息地水域附近活動，當日上午9時，他再次巡查現場，發現多個投毒點，而且此前的蒼鷺屍體也不見了，現場多了兩隻剛死不久的斑嘴鴨，還有瀕死的雲雀。方先生隨後報警。

現場有瀕死的鳥類。（澎湃新聞）

警方到場偵查。（澎湃新聞）

12月8日，上饒市餘干縣公安局發佈警情通報稱，該局已聯合林業等相關部門迅速開展偵查工作，並組織人員對濕地內投毒點進行排查清理。目前，犯罪嫌疑人周某乾（57歲）、周某典（69歲）、周某乾（50歲）已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。