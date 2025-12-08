士多啤梨蛋糕疑誤將糖當成鹽　網民：鹹到懷疑人生　盒馬致歉

多位消費者反映，近日在盒馬門店購買的士多啤梨（草莓）蛋糕「超級鹹」，懷疑員工在生產過程中誤將糖當成鹽，更有人笑言「鹹到懷疑人生」。

12月8日，盒馬就事件致歉，並解釋是個別原料操作偏差影響口感。



消費者反映，盒馬的士多啤梨蛋糕的奶油部分正常，士多啤梨亦無問題，蛋糕體卻「鹹得發苦」。有蘇州的網民稱，盒馬的士多啤梨蛋糕超級無敵鹹，「吃了一口我直接懷疑人生」；也有人抱怨「蛋糕鹹得直衝天靈蓋」，還懷疑自己味覺有問題，吃了好幾口。

據介紹，盒馬在售的士多啤梨蛋糕共有兩款，根據士多啤梨大小及數量，售價為79元至88元（人民幣）不等。出現問題的蛋糕多屬於同一批次，生產日期為12月5日，並於12月6日上架銷售。

12月8日，盒馬客服回應稱，據核實，該商品是個別原料操作偏差影響口感，涉及商品在7家門店售出約60份，該產品支持售後處理，但關於具體生產細節，則屬於內部信息，不便對外公開。盒馬對此深表歉意，已在第一時間完成排查與調整，目前針對當地已售商品進行顧客回訪和補償。

網民睇法：

做蛋糕都是用細砂糖，看起來和鹽真的沒差

不是說糖助於打發嗎，鹽也能打發成功？

這說明：至少批量生產的蛋糕沒有在線檢驗和出廠檢驗！

這款蛋糕很難吃啊，買回家每人嘗了一口就扔了

公告措辭有問題，什麽叫「補償」，應該是「賠償」

「原料操作偏差影響口感」，我都沒明白什麽意思，現在的文章都這麽高雅嗎

