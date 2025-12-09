網紅藍戰非在南非遭綁架　綁匪疑半年前布局　曾曝年收入達9位數

12月8日，千萬粉絲博主藍戰非在微博發文，稱自己在南非遭綁架劫持，綁匪疑提前半年布局，更買通機場與酒店人員掌握其行程；綁匪在半夜持刀入房劫持後，收集其生物樣本威脅不准報警。他事後已向國內及中國駐當地使館報警，但被告知破案率極低。



12月8日，藍戰非在微博發文稱，其在南非開普敦一間五星級酒店內被一名中國人及兩名黑人持刀劫持了4、5小時，對方試圖脅迫他轉賬、申請網貸，同時收集其指紋、毛髮、精液等生物信息以威脅偽造「強姦」案阻止報警。

藍戰非。（微博@大河報）

藍戰非稱，與綁匪交談時，得悉對方疑似提前半年布局，更買通機場與酒店人員，掌握其行程；綁匪曾偽裝粉絲在機場偶遇，機場門口更埋伏了3組幫派人員偽裝的士司機，最後他因選擇官方的士而逃過一劫。

事後，藍戰非立即向國內及中國駐當地使館報警，但被告知破案率極低，主要為防被栽贓，「到了大使館才知道原來南非3天一起綁架案！」

藍戰非在微博發文，稱自己在南非遭綁架劫持。（微博@藍戰非）

藍戰非已刪除前述帖文。12月9日，藍戰非在微博再度發文，稱「我不需要大家同情我，但我希望別無故的去猜忌與造謠」。

藍戰非交代了事發當晚的細節，包括被綁匪剝光衣服拍裸照，簽署各種欠款文件，「拿女性衣服出來讓我不停的揉指紋，收集我口水、毛髮、拿刀架我脖子掏杯子出來讓我自己採集我的精液」。事發後他情緒失控大哭，又不敢跑出酒店怕再被劫持，「沒有你們猜想的仙人跳情節，也沒有你們所謂的自導自演，當地已經開始立案調查調監控取證了」 。

藍戰非再發文交代被劫持的細節。（微博@藍戰非）

今年9月，藍戰非曾在直播中透露其收入潛力及資產狀況，引發熱議。他自稱，若全力投入商業化運作，年收入可達九位數。

《瀟湘晨報》報道，第三方數據顯示，藍戰非某影片平台粉絲量達2478.8萬，近30日漲粉超61萬，商業化水平顯示其1S-20S、21S-60S、60S以上影片廣告報價均為150萬。

《大河報》從天眼查了解到，藍戰非名下關聯7家企業，僅2家為存續狀態，其餘5家企業已註銷。

公開資料顯示，藍戰非1992年生於廣東雲浮，曾為熊貓直播、鬥魚直播平台遊戲主播。現為遊戲主播、旅遊博主。2023年，他環遊中國多地；2024年8月2日，他宣布繼續環球旅行；11月27日，藍戰非發布影片記錄南極之旅，獲得超過800萬點讚。